Peugeot Partner Rapid (2022)

Peugeot lance en Amérique latine (modèle uniquement disponible au Brésil au lancement) un modèle que vous ne verrez certainement pas rouler en Europe. Il s'adresse avant tout aux commerçants, artisans et aux entrepreneurs qui ont besoin dans le cadre de leur activité d'un utilitaire pratique et peu cher.

Grâce aux synergies au sein du groupe Stellantis, le constructeur au lion crée le Peugeot Partner Rapid qui n'est autre qu'un Fiat Fiorino (très) légèrement retouché. Les seuls changements opérés se trouvent au niveau de la calandre et du dessin des sièges. Pour le reste, mis à part le logo Peugeot, tout est absolument identique.

"En 2022, de janvier à avril, Peugeot a enregistré une hausse de 17% de son volume de ventes sur le marché des Véhicules Utilitaires Légers (VUL), par rapport à la même période en 2021. Actuellement, Peugeot détient 7,4% de part de marché sur ce segment", peut-on lire sur le communiqué de presse de Peugeot Brésil.

Sous le capot, on retrouve sans surprise le moteur 1.4 L 8V Fire EVO Flex développant 86 ch et 120 Nm de couple associé à une boîte de vitesses manuelle à cinq rapports. Tout comme son cousin italien, sa capacité de charge est de 650 kg, son volume est de 3,3 m3, et ses portes s'ouvrent à 180°.

Le constructeur français prévoit deux versions : le Partner Business et le Partner Business Pack (voir ci-dessous). Le premier démarre à 101 390 R$ (18 988 €), tandis que le second (mieux doté en équipements) coûte 106 090 R$ (19 869 €) .

: contrôles de traction et de stabilité, ordinateur de bord, enjoliveurs, phares antibrouillard avec feux de jour, éclairage dans la zone de chargement, assistant de démarrage. Peugeot Partner Rapid Business Pack : Business + alarme, climatisation, siège conducteur réglable en hauteur, clé avec commandes, direction hydraulique, protection carter, fermeture électrique, vitres électriques et volant réglable en hauteur.