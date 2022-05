Peugeot n'a pas une minute à perdre. Après le lancement de la nouvelle 308, le constructeur au lion met au point son crossover coupé qui devrait porter le nom de Peugeot 4008. ou 408 selon certaines sources. Comme vous pouvez le voir à travers ces photos, le véhicule est encore impeccablement bien camouflé. Il n'est pas possible de voir le moindre bout de carrosserie à nu.

Le Renault Arkana n'a qu'à bien se tenir

On devine que son design sera très lié à celui de la Peugeot 308, à commencer par les feux avant et arrière, sans parler des lignes acérées qui caractérisent les nouveaux modèles Peugeot. Le Peugeot 4008 (ou 408) est bien entendu un peu plus haut que la berline compacte, et en tant que crossover coupé, sa ligne de toit est extrêmement inclinée pour lui donner la forme d'un liftback/fastback.

Sa face arrière nous rappelle étrangement celle de la Citroën C5 X. Visiblement, les deux modèles sont jumeaux, à quelques exceptions, puisque chaque constructeur y a insufflé son âme pour les différencier aux yeux des clients.

Une présentation au Mondial de l'Automobile de Paris ?

Le Peugeot 4008 (ou 408) sera uniquement proposé avec des motorisations électrifiées. Reposant sur la même plateforme que la Peugeot 308 (EMP2), il sera probablement commercialisé sous forme d'un véhicule hybride rechargeable offrant une puissance de 225 ch et une autonomie de 60 km (WLTP). Aucune version 100 % électrique n'est évoquée pour le moment.

Le constructeur français n'a pas encore communiqué à propos de son nouveau modèle. Mais voilà, un crossover hybride rechargeable au lion figure bien dans la feuille de route de Stellantis pour 2022, nous pensons donc qu'il sera révélé en octobre prochain au Mondial de l'Automobile de Paris, puis commercialisé en fin d'année. Naturellement, le Peugeot 4008 coûtera un peu plus cher que la 308 dont le ticket d'entrée est fixé à 25 700 € (finition Active Pack).