Stellantis, le géant automobile né de la fusion entre FCA (Fiat-Chrysler) et PSA (Peugeot-Citroën), a tout préparé pour annoncer la production en Uruguay du nouveau Peugeot Landtrek. Il s"agit du tout nouveau pick-up de taille moyenne de la marque au Lion qui sera assemblé dans l"usine Nordex, propriété de l"homme d"affaires argentin Manuel Antelo, dans la banlieue de Montevideo.

Quand on dit "nouveau", cela fait déjà un certain temps que le véhicule est attendu en Amérique Latine, lui qui a été révélé en 2020.

Mais pour l"heure, c"est en Argentine, à Buenos Aires, que le département de développement de Stellantis poursuit les essais des prototypes de test. Les photos publiées ici ont été envoyées à nos confrères de Motor1.com Argentine par le lecteur Ezequiel0123.

Les images ont été prises à l"intérieur d"une station essence du quartier d"Olivos, dans la capitale argentine. On y voit deux véhicules légèrement camouflés avec des niveaux d"équipement différents. Si les versions haut de gamme avaient déjà été photographiées par les paparazzi de Motor1 (voir photos), voici désormais qu"une variante "de base", d"entrée de gamme, a également été aperçue : elle a des jantes en tôle, des pare-chocs teintés dans la masse en noir et une peinture blanche conventionnelle, très courante sur les pick-ups de flotte d"entreprise.

Le pick-up Landtrek est un développement conjoint entre Peugeot et le constructeur chinois Changan, qui produit ce modèle en Chine depuis deux ans. Il partage sa plateforme, sa mécanique et de nombreux composants avec son jumeau, le Changan Hunter.

En décembre dernier, nos cronfrères de Motor1 Argentine ont pu tester le Landtrek à Tierra del Fuego (voir les photos ici). Cette première expérience de conduite avait permis de tester deux moteurs différents : 2.4 turbo (210 ch et 320 Nm) et 1.9 turbodiesel (150 ch et 350 Nm). Ils peuvent être associés à une transmission manuelle ou automatique, toujours à six vitesses, tandis que la traction peut être 4x2 ou 4x4. Il existe des versions à cabine simple, double et châssis-cabine.

Cependant, Peugeot Argentine a dit qu"aucun de ces deux moteurs n"était prévu dans la région. Au lieu de cela, la version assemblée en Uruguay n"aura qu"un seul moteur turbo diesel, d"une puissance comprise entre 180 et 200 ch, pour être dans la même moyenne que des rivaux comme la Chevrolet S10, la Ford Ranger et la Toyota Hilux. Ce moteur n"a pas encore été révélé, mais il pourrait s"agir du turbodiesel 2.0 BlueHDI de 180 ch et 400 Nm que Stellantis utilise déjà dans d"autres modèles comme le fourgon Boxer, également assemblé en Uruguay.