"J'aime nos marques. Ils me disent souvent d'en couper certaines mais quelle est la valeur de couper une marque ? Je ne pense pas que ce soit éthique, une marque a une longue histoire derrière elle", a déclaré Carlos Tavares, qui s'est exprimé à Côme à l'occasion des premiers essais presse de l'Alfa Romeo Tonale, le SUV compact de la société appelé à (re)donner un nouveau souffle à la marque.

Un modèle très attendu qui apporte pour la première fois l'électrification à Alfa, en attendant la transformation qui, en 2027, la conduira à produire uniquement et exclusivement des voitures électriques. Une étape à la fois, avec des idées claires pour l'avenir. Un avenir qui inclut également la Chine, où la Tonale sera lancée pour stimuler les ventes. Une mission qui est tout sauf impossible, soutenue par un élément fondamental : l'italianité.

100% italien

"Alfa Romeo est une marque italienne, ce n'est même pas à discuter. L'histoire de la marque est claire. C'est une question que nous ne nous posons même pas", a poursuivi M. Tavares, soulignant que le passeport d'Alfa est une valeur à protéger. Les idées de Stellantis sont donc claires, tout comme le concept selon lequel chaque marque - italienne avant tout - aura la possibilité de s'exprimer pleinement.

"Depuis quelques années, les marques italiennes n'ont pas été encouragées à exprimer leur vision. J'essaie de donner une chance à toutes les marques italiennes, afin qu'elles puissent démontrer leur talent et avoir des bénéfices récurrents qui leur permettront d'avoir un avenir clair", a souligné le PDG du groupe. Les opportunités sont là et doivent être saisies, et chaque PDG a eu 10 ans pour élaborer son propre plan de développement de la marque.

Un développement qui, comme nous l'avons dit, offre à Alfa Romeo une nouvelle possibilité en Chine. Le marché le plus important du monde est un territoire qu'Alfa Romeo n'a pas battu en brèche par le passé, malgré le fait que - comme le souligne Jean-Philippe Imparato, l'administrateur délégué - il existe de nombreux clubs de passionnés dans le pays asiatique. Le lancement de l'Alfa Romeo Tonale devient donc stratégique.

L'étape suivante

L'arrivée en Chine sera stratégique pour l'avenir d'Alfa, qui, au cours des 12 derniers mois, a déjà réussi à renouer avec les bénéfices après des années de pertes "sans lancer de nouveaux modèles au cours de cette période", a déclaré Tavares. Ce résultat a été obtenu grâce à la rationalisation de la production, avec une "rotation" des usines en fonction de la demande, selon les indications exprimées dans le passé par Imparato : "Je ne veux pas voir une voiture sur un parking pendant plus de 90 jours".

Tout cela combiné à la qualité, "sur laquelle nous ne faisons aucun compromis", a déclaré M. Tavares. La qualité est nécessaire pour une marque comme Alfa Romeo qui, avec Lancia et DS, représentera le pôle premium de Stellantis.

Situation sous contrôle

Une croissance donc mise sous pression par la situation internationale avec la pénurie de semi-conducteurs d'une part ("les choses vont commencer à s'améliorer en 2023" selon Tavares) et la guerre en Ukraine d'autre part, dont l'impact est "marginal" pour Stellantis et les choses "sont sous contrôle".