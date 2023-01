La gamme ID de Volkswagen, des voitures électriques basées sur la plateforme MEB, en est maintenant à six modèles si l'on inclut la berline ID.7 à venir. L'aventure a commencé avec l'ID.3, une compacte dévoilée au Salon de Francfort 2019. Arrivée sur les routes un an plus tard, elle reste jeune mais une phase 2 est déjà en préparation.

L'évolution semble légère et les photos prises par nos espions sous la neige montrent qu'elle se limite à l'avant, ce qu'indiquaient déjà les croquis publiés au mois de décembre par la marque. La structure en nid d'abeilles sur les côtés du pare-choc a disparu pour rapprocher la Volkswagen ID.3 des modèles thermiques de la marque.

Photos espion de la Volkswagen ID.3 2023

Les prises d'air verticales qui apparaissent sur les côtés devraient améliorer l'écoulement de l'air et donc l'efficacité. La section basse s'éloigne des croquis dévoilés en 2022, avec une prise d'air plus étroite dans sa partie basse.

Des changements surtout à l'intérieur

Même si Volkswagen est allé jusqu'à qualifier cette évolution de deuxième génération de l'ID.3, ce ne sera pas véritablement le cas, les changements étant assez minces et se concentrant surtout sur l'habitacle.

Nos espions n'ont pas pu photographier l'intérieur de cette Volkswagen ID.3 mais le constructeur allemand a déjà annoncé que l'écran tactile de 10 pouces laissera sa place à un modèle de 12 pouces. La console centrale intègrera deux porte-gobelets.

Croquis de la Volkswagen ID.3 restylée

Volkswagen promet un habitable de meilleur qualité et un logiciel amélioré pour ne plus être confronté aux soucis également rencontrés sur la Golf 8.

Les nouveaux clients en Allemagne devraient bénéficier de cette version revue au quatrième trimestre 2023. Pour continuer à répondre à la demande, Volkswagen a l'intention de fabriquer cette voiture à Wolfsburg, un troisième site d'assemblage après Zwickau, où la production a débuté fin 2019, et Dresde, où des ID/3 sont aussi construites depuis début 2021.