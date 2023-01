Lancée en 2017 à Paris, la vignette Crit'Air devient nécessaire dans la plupart des grandes agglomérations de France en raison de la multiplication des zones à faibles émissions (ZFE), avec généralement l'interdiction d'accéder au cœur des villes pour les véhicules aux vignettes 5, de plus en plus aux vignettes 4, et d'ici quelques années aux vignettes 3 voire 2, selon les métropoles.

Ces règles ayant été renforcées dans de nombreuses villes au 1er janvier, des automobilistes ont commandé en masse leur vignette sur internet ces dernières semaines et cette tendance n'a pas échappé aux escrocs qui cherchent à obtenir les coordonnées bancaires de leurs victimes.

Les cas d'escroqueries se sont multipliées et surtout accélérés. William Hippert, chef du Service d'analyse stratégique de la criminalité organisée (Sirasco) et rattaché à la direction centrale de la police judiciaire (DCPJ) a précisé à l'AFP que 43 faits avaient été signalés sur l'ensemble des années 2020 et 2021 et 56 pour la seule année 2022, dont 38 de juillet à décembre.

De faux sites reprenant les codes du site officiel

Pour arriver à leurs fins, les escrocs ont créé des sites frauduleux reprenant les codes visuels de celui du ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Pour y attirer leurs victimes, ils parviennent parfois à être bien placés dans les résultats des moteurs de recherche, et envoient des SMS et mails en masse avec des liens vers les faux sites, avec des messages alarmants pour pousser les personnes à s'y rendre au plus vite, une pratique nommée phishing.

La vignette étant payante, il leur est ainsi possible d'obtenir des coordonnées bancaires. Des malandrins profitent également des données communiquées par les victimes pour les contacter par téléphone et se faire passer pour un banquier ayant détecté une fraude, afin d'obtenir encore plus d'informations bancaires. Des victimes ont ainsi été arnaquées de plus de 10 000 euros. Par le passé, des sites ont également joué le rôle d'intermédiaire en proposant des tarifs plus élevés que ceux du site institutionnel, sans aucune raison valable.

Pour rappel, la vignette Crit'Air est facturée 3,72 euros (dont 0,61 euros d'affranchissement) et un seul site officiel permet de le faire, www.certificat-air.gouv.fr. Afin de ne pas être victime d'un site frauduleux, ne suivez pas les liens présents dans des mails ou SMS que vous pourriez recevoir.