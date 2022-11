Volkswagen avance tranquillement dans le développement de la prochaine génération du Tiguan et teste actuellement des prototypes de pré-production. Ces prototypes sont camouflés pour cacher les changements effectués sur le SUV compact.

Fait intéressant, Volkswagen semble comparer le nouveau Tiguan avec le Touareg R. Évidemment, personne ne s'attend à ce que le Tiguan égale les performances et la qualité de son grand frère. Le constructeur allemand veut simplement s'assurer que le nouveau Tiguan ne marchera pas sur les pieds du Touareg. Ou, plus simplement, les ingénieurs ont peut-être besoin d'embarquer dans un second véhicule de la marque (quel que soi le modèle) pour mener ces essais sur route.

Le nouveau Tiguan ne suivra pas la tendance en devenant un véhicule purement électrique. Il continuera donc d'être proposé avec des moteurs thermiques, avant l'arrivée d'une nouvelle génération dans les années à venir et qui sera sans doute électrique. On rappelle qu'en Europe, les fabricants ne pourront plus lancer de véhicules thermiques à partir de 2035.

Il est évidemment trop tôt pour parler du Tiguan EV, mais nous savons que le Tiguan de nouvelle génération reposera sur une version actualisée de la plateforme MQB Evo. Étant donné le peu de temps qui reste avant l'interdiction totale du moteur à combustion interne en Europe, il n'est pas vraiment surprenant que le constructeur automobile de Wolfsburg ne souhaite pas investir des sommes considérables dans de nouvelles architectures pour les produits à moteur thermique.

Le nouveau Tiguan s'inspire du design de la famille ID, surtout à l'avant. Il y a cependant quelques différences évidentes, comme les ouvertures d'air plus grandes pour fournir de l'air frais à la baie moteur. Les phares et les feux arrière à LED sur toute la largeur, quant à eux, proviennent directement de l'ID.4 et du reste de la famille électrique de la marque.