L'émancipation de Cupra en 2018 aurait pu nous mettre la puce à l'oreille. Le label sportif de Seat a pris son envol il y a déjà quatre ans de cela, avec le succès qu'on lui connaît. Les ventes sont bonnes, les produits intéressants et l'avenir de la marque s'annonce sous les meilleurs auspices, avec notamment l'arrivée de plusieurs modèles électriques.

Et Seat dans tout ça ? Le constructeur ibérique semblerait presque passer au second plan face à Cupra. Preuve en est, même l'un de ses concept-cars, l'el-Born, présenté en 2019 au Salon de Genève, n'aura pas eu de descendance directe au sein de la gamme Seat, puisque c'est Cupra qui a "récupéré le bébé" avec la Born.

Le concept-car Seat el-Born, un modèle qui aura bénéficié finalement à Cupra

Des ventes en chute libre et un avenir incertain

Mais que fait donc le groupe Volkswagen avec Seat ? Propriété du groupe Volkswagen depuis 1990, la "Sociedad Española de Automóviles de Turismo" semble actuellement face à quelques incertitudes concernant son avenir, elle qui affichait pourtant une santé de fer à la fin de la précédente décennie, avec des produits jeunes, dynamiques, dans l'air du temps, et surtout au rapport qualité/prix imbattable, au point même de faire de l'ombre aux ténors du groupe qu'étaient (et que sont toujours) Volkswagen et Audi.

Dans une interview accordée à nos confrères britannique d'Autocar, le directeur de Seat et PDG de Volkswagen, Thomas Schäfer, s'est voulu rassurant concernant l'avenir de la firme ibérique : "Nous n'allons pas tuer Seat. Nous devons juste décider de son avenir".

Il a poursuivi en précisant que le constructeur, en difficulté, (Seat a vu ses ventes chuter en Europe de 45 % en juillet et de 42 % en août par rapport aux mêmes mois de l'année dernière) poursuivra tel quel "jusqu'en 2028 ou 2029". Reste à savoir ce que sera la suite après cette date.

Le Seat Tarraco, la dernière "vraie" nouveauté automobile au sein de la gamme Seat en 2019

Une nouvelle orientation à venir ?

Thomas Schäfer a apporté néanmoins quelques éclaircissements. En effet, le groupe songe actuellement à réorienter la ligne directrice du constructeur, en se concentrant davantage sur l'aspect mobilité, dans la même veine que Renault avec sa nouvelle marque baptisée Mobilize. S'engager dans cette voie permettrait au groupe Volkswagen d'éviter un chevauchement entre Seat et Skoda, qui a quelque peu cannibalisé les ventes de Seat ces trois dernières années.

Thomas Schäfer voit Seat comme "une marque à volume pour les jeunes clients". Certains pourraient faire le parallèle entre Dacia et Renault, et dans l'esprit il y a sûrement de ça, mais Seat conserve toutefois un côté largement plus haut de gamme par rapport aux produits de la gamme Dacia. Malgré des chiffres en baisse, Seat reste une marque particulièrement attractive en Espagne, son marché local, mais aussi au Royaume-Uni et en Autriche.

Priorité à Cupra

Toujours est-il que c'est Cupra, qui semble aujourd'hui tenir les rênes pour le groupe Volkswagen. La recette est simple comme bonjour : les voitures sont séduisantes, orientées vers une clientèle plus jeune (et "rebelle" comme le dit Thomas Schäfer), et les modèles dégagent plus de marge, notamment parce qu'elles sont aussi vendues plus chères par rapport à des modèles équivalents chez Seat.

Le concept-car Seat Minimó devrait donner naissance prochainement à un quadricycle électrique

L'avenir de Seat, à court terme en tout cas, semble donc assez indécis. Preuve en est, la dernière "vraie" nouveauté dans la gamme Seat présentée dernièrement, c'est le Tarraco, en 2019, un cousin technique du Volkswagen Tiguan. Mais il y a surtout eu des produits dédiés aux nouvelles mobilités, comme le Seat Mó 125, un petit scooter électrique basé sur le Silence 01, et deux trottinettes électriques baptisées Mó 65 et Mó 25.

L'arrivée d'une petite voiturette électrique sans permis n'est pas à exclure non plus d'ici quelques mois, comme le nouveau Mobilize Duo, un quadricycle électrique sans permis, ou encore la Citroën Ami qui fait un véritable carton actuellement. Ce modèle découlera sans doute du concept Seat Minimó présenté à Genève en 2019. Mais après ça, en dehors d'un renouvellement des voitures déjà existantes dans la gamme, l'avenir de Seat à court terme semble bien calme.