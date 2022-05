Avec la création de l'INI (Instituto Nacional de Industria) en 1941, l'objectif était de créer de grandes industries en Espagne dans des secteurs clés. L'une d'entre elles était l'industrie automobile et ENASA a été créée pour fabriquer des véhicules.

En même temps, un accord a été conclu avec Fiat pour pouvoir produire des voitures sous licence. C'est ainsi que le 9 mai 1950, la société SEAT S.A. a été créée détenue par l'INI à 51%, six banques à 42% et FIAT à 7%.

Le premier modèle à être produit était la SEAT 1400, qui était une voiture à six places destinée à la classe moyenne supérieure et à remplacer les anciens taxis. C'était également un modèle facile à produire, puisqu'il s'agissait d'une copie presque exacte de la FIAT 1400.

Ainsi, le démarrage de l'usine était moins risqué, les travailleurs étaient formés de manière fiable et les processus de fabrication étaient sans faille. Ce modèle, destiné à un segment de marché plus restreint, a permis d'éviter de surcharger la production en série dans ses premières années. S'ils avaient choisi un modèle "polyvalent", un volume de production très élevé aurait été imposé dès le départ.

Il n'était pas facile de créer une usine de voitures à cette époque. Il a fallu un peu moins de deux ans pour achever l'usine dans la Zona Franca de Barcelone. En outre, cette usine a encouragé la création de nombreux fournisseurs autour d'elle.

La mission de l'INI était que la plupart des industries fournissant des composants à la nouvelle usine soient espagnoles. Avec près de 2 000 travailleurs nécessaires au démarrage de la production, d'autres besoins sont apparus, tels que le logement et la formation.

Il a donc fallu construire des logements et des services pour tous les nouveaux travailleurs inexpérimentés qui venaient de toute l'Espagne pour se former et travailler dans la zone franche. L'école d'apprentis SEAT est également née, elle forme toutes les personnes qui travailleront dans l'usine.

L'entreprise espagnole reste un pilier important du marché automobile espagnol. Non seulement pour avoir des leaders de vente comme l'Arona (la voiture la plus vendue en Espagne en 2021) ou pour avoir créé avec succès la marque Cupra, mais aussi pour maintenir un réseau d'entreprises qui emploie des centaines de milliers de personnes dans le pays.

Le dernier exemple en date est la construction de l'usine de batteries de Sagunto, qui sera chargée de produire ce composant pour l'ensemble du groupe Volkswagen. Ou le fait qu'au cours de l'année passée (et compliquée) 2021, Seat a fabriqué un total de 391 204 voitures, dont 106 875 unités de l'Arona.

Certains ont profité de la mauvaise conjecture économique causée par de multiples crises pour considérer cette marque comme "morte". Mais rien n'est moins vrai, si l'on considère la croissance industrielle du groupe en Espagne et l'engagement de Volkswagen à faire de Seat le fer de lance de l'électrification des petites voitures du groupe.

Le présent semble être solide, fiable et assorti de garanties. L'avenir reste à écrire, mais il ne fait aucun doute que leur histoire leur donne raison. Avoir 72 ans n'est pas un anniversaire "rond", mais c'est un moment important pour reconnaître ce que la marque a été et ce qu'elle signifie pour les Espagnols. Félicitations à tous les membres de la famille Seat.