La génération actuelle du Volkswagen Tiguan est commercialisée depuis 2016. S'il affiche encore des performances décentes sur le marché européen, il existe déjà des concurrents plus récents et plus attrayants dans le segment. Volkswagen n'est pas satisfait de la baisse des ventes du Tiguan et travaille déjà sur son remplacement. Nous avons aperçu le nouveau Tiguan à plusieurs reprises au cours des dernières semaines et aujourd'hui nous pouvons partager des rendus exclusifs qui donnent un aperçu du design final du SUV.

Nous avons demandé à nos artistes de dessiner leur meilleure et plus précise image numérique du nouveau Tiguan sur la base des photos espions du modèle que nous avons. Le résultat est ce véhicule familial bleu brillant que vous pouvez voir dans la galerie jointe ci-dessous. On remarque l'influence du design de la dernière Golf et de la gamme ID de véhicules électriques de Volkswagen. Le SUV de Wolfsburg ne semble pas radicalement différent par rapport au modèle actuel, bien qu'un certain nombre de changements visuels importants soient prévus.

Galerie: Illustration du Volkswagen Tiguan

4 Photos

Dans ce rendu, la face avant du Tiguan est caractérisée par un bouclier plus fin, mise en évidence par une bande de LED, qui ne sera probablement disponible que sur les niveaux de finition plus chers. D'après les photos espion, il semble y avoir une grande calandre dans la section inférieure du bouclier, entouré de prises d'air verticales.

Alors qu'à l'extérieur, le Tiguan semble presque être un lifting du modèle actuel, en termes de forme et de taille globale, le véhicule recevra un tout nouveau design intérieur. Les photos espions ont montré un tableau de bord entièrement nouveau, dominé par un écran tactile plus important sur la console centrale, qui dépasse du tableau de bord comme une tablette. Il semble que Volkswagen conserve les mêmes commandes de climatisation que dans l'actuelle Golf.

Le nouveau Tiguan ne sera pas entièrement électrique. La famille ID étant désormais composée de plusieurs véhicules hauts de gamme alimentés par batterie, le Tiguan continuera d'être proposé avec des moteurs à combustion. Un groupe motopropulseur hybride rechargeable semble également êtres prévu.