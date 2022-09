Attendue entre la fin de l'année 2023 et le début de l'année 2024, la nouvelle génération de Volkswagen Tiguan poursuit ses essais avec différents mulets sur la voie publique, montrant - bien que partiellement - ses nouvelles lignes. Aujourd'hui, cependant, nous ne parlerons plus de l'extérieur, mais bel et bien de l'intérieur du SUV allemand.

Grâce à une nouvelle série de photos espions, nous avons un premier aperçu de l'intérieur du nouveau Tiguan, croisé par nos photographes lors d'une série de tests sur les routes des Alpes.

Beaucoup de nouvelles technologies

Même s'il est encore enveloppé de bâches et de camouflage, le tableau de bord du nouveau Volkswagen Tiguan montre un tout nouvel intérieur. On aperçoit notamment une nouvelle casquette englobant le tableau de bord et, surtout, un grand écran central en porte-à-faux. Sous l'écran apparaissent des commandes physiques pour la climatisation, tandis que le volant semble avoir une nouvelle forme.

De manière générale, la nouvelle génération de Volkswagen Tiguan apportera avec elle de nombreuses innovations en termes de technologie et de style, d'une part dans la lignée de ce que nous avons vu sur le reste de la gamme (la Golf surtout), et d'autre part avec des solutions complètement nouvelles. Les nouveautés dans l'habitacle concerneront également les matériaux, la sellerie et les nouveaux choix de combinaisons de couleurs.

Plus grand et toujours thermique

Extérieurement, il n'y a pas de nouvelles caractéristiques par rapport aux observations précédentes. Les mulets du Volkswagen Tiguan continuent de se cacher avec des autocollants et des panneaux qui dissimulent la véritable forme de la voiture, comme le montre notre rendu exclusif. Par exemple, l'avant du SUV compact de Volkswagen comporte une fausse calandre chromée, tandis que les deux inserts en forme de C dans les pare-chocs semblent être réels et ressemblent vaguement à ceux de l'ID.4.

Vu de côté, le Tiguan semble plus long que le modèle actuel, tandis qu'à l'arrière il est pratiquement impossible de distinguer les détails étant donné les nombreux autocollants.

En ce qui concerne les moteurs, le Tiguan sera équipé de moteurs essence et diesel mis à jour pour répondre aux normes Euro 7. Des motorisations mild hybrides et hybrides rechargeables pourraient être disponibles au lancement, tandis qu'une version électrique n'est pas prévue pour le moment.