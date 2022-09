Présenté et commercialisé pour la première fois en 2007, le Volkswagen Tiguan a conquis tant de marchés qu'il est depuis des années le modèle le plus vendu de la maruqe de Wolfsburg. Un véritable best-seller prêt à se présenter dans une toute nouvelle robe en 2024, lorsque la nouvelle (troisième) génération du SUV compact allemand fera ses débuts.

Un modèle qui, dans le sillage de la tradition, fera évoluer le style actuel en s'intégrant au design de l'entreprise, laissant la part belle aux nouveautés sur le plan technologique. Et non, il ne sera pas électrique : pour obtenir un SUV compact zéro émission de Volkswagen, il faudra se tourner vers l'ID.4. Un électrique qui fait partie de l'avenir de Wolfsburg et qui mettra au rancart de nombreux modèles, faisant ainsi (selon toute vraisemblance) du Tiguan de prochaine génération le dernier de son histoire.

Plus acéré

Mais à quoi ressemblera le nouveau Volkswagen Tiguan ? Sur la base de récentes photos espions, nous avons créé un rendu qui tente de deviner la forme du SUV compact allemand, caractérisé par une calandre plus fine que jamais traversée - probablement uniquement sur les versions les plus riches et les plus sportives - par des lignes de lumière à LED. Tout comme sur la Golf, dont le Tiguan reprendra les blocs optiques élancés mais pas froncés comme sur la compacte de Wolfsburg.

En dessous, on peut s'attendre, toujours en nous référant aux photos espions, à une calandre particulièrement généreuse en termes de taille, embrassée par des prises d'air verticales. Une face avant agressive avec une apparence générale plus "minimale" que la génération actuelle.

N'étant pas un SUV coupé, la ligne de toit se poursuivra en ligne droite, parallèlement à la route, jusqu'au hayon, de manière à maximiser l'espace pour les passagers et les bagages.

Dans l'habitacle, on devrait retrouver un décor à nouveau inspiré de celui de la Golf, avec une instrumentation numérique et un écran central disposé en hauteur, avec des commandes tactiles pour la climatisation et peu d'autres en dessous. Un effort massif de numérisation accompagné de plus d'espace grâce à des dimensions accrues, pour une longueur légèrement supérieure aux 4,5 mètres actuels, tandis que l'Allspace 7 places pourrait toucher les 4,8 mètres.

Thermique ou rechargeable

Moteurs : comme mentionné, le nouveau Volkswagen Tiguan ne sera pas électrique mais disposera de moteurs à essence et (semble-t-il) diesel, avec différentes solutions pour les groupes motopropulseurs hybrides rechargeables. Là encore, nous sommes aidés par la Golf, dont le SUV pourrait reprendre certains groupes motopropulseurs tels que les PHEV de 204 et 245 ch, ainsi que les hybrides légers eTSI de 130 et 150 ch.

Il y aura naturellement des versions à traction avant et à transmission intégrale, tandis que les versions à transmission manuelle pourraient disparaître complètement, avec seulement la DSG comme choix.