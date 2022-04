La Laponie, à la fin de l'hiver, se vide de ses touristes venus à la rencontre du père Noël et des aurores boréales. Si la couche de neige est encore bien épaisse à certains endroits et les nuits encore fraîches, au moment de notre arrivée sur le tarmac de l'aéroport de Rovaniemi, le thermomètre affiche "seulement" -10°C.

Qu'à cela ne tienne, dans le lot il y aura bien des heureux, notamment toute cette rangée de Cupra Born VZ qui nous attend sur le parking de l'aéroport. Ce n'est pas un scoop, l'électrique et le grand froid, cela ne fait pas bon ménage. Mais nous ne sommes pas là pour établir un nouveau record d'autonomie à bord de la compacte ibérique étroitement dérivée de la Volkswagen ID.3, mais bien pour apprécier les qualités dynamiques d'un modèle qui se veut plus "sportif" que ses homologues du groupe Volkswagen.

L'électrique sur et sous la neige

La Cupra Born, nous avons déjà pu l'essayer sur les hauteurs de Barcelone il y a quelques mois, où les températures étaient un peu plus clémentes pour les consommations. En nous installant à bord de nos Born à la sortie de l'avion, l'odomètre affiche environ 190 km d'autonomie avec la batterie de 58 kWh pleine d'électrons. C'est peu face aux 420 km homologués sous le cycle WLTP, mais dans nos conditions d'essai, cela nous suffira amplement.

Notre Born VZ d'essai est dotée d'un électromoteur fournissant 204 ch, et jusqu'à 230 équidés grâce à la fonction e-Boost pendant 30 secondes. Les performances sont intéressantes pour un modèle de ce segment, avec un 0 à 50 km/h qui ne réclame que 2,6 secondes, tandis que le 0 à 100 km/h demande 4 secondes de plus.

Notre itinéraire débute sur les routes cerclées de magnifiques forêts encore immaculées, de quoi apprécier le silence de fonctionnement de la Born et le craquement de la neige, encore fraîche par endroit, sous nos pneus. Et qu'importe si la consommation frise les 30 kWh/100 km, le plaisir d'évoluer sur une surface peu adhérente prend le dessus sur la peur de tomber en panne de batterie. Et d'une manière générale, dans ce genre d'évènement très encadré, le risque est proche de zéro, sauf pour quelques confrères un peu trop téméraires.

Qui dit surface peu adhérente dit évidemment glisse, mais avec des Nokian Hakkapeliitta 10 EV en guise de pneus hiver, il faut parfois forcer un peu sur l'angle du volant et la pédale de droite pour amorcer une once de glissade. Le voyant de l'ESP clignote au tableau de bord, ce qui nous donne l'idée de l'enlever donc. Néanmoins, même retiré, il reste une béquille électronique qui vient brider nos ardeurs en quelque sorte.

À l'assaut du circuit de glace

Il faudra donc être plus malin et surtout moins brutal pour jouer les apprentis Ken Block. Le Driving Center et ses circuits de glace, à l'adhérence vraiment plus précaire que sur routes ouvertes pour le coup, semble être l'endroit idéal pour que la Born devienne plus amusante.

Avec un peu de patience, beaucoup de douceur et un poil d'anticipation, l'arrière train vient tout seul et vous n'aurez plus qu'à gérer la glisse du bout des doigts avec le volant jusqu'à la sortie du virage. Cela devient assez rapidement naturel. Est-ce que ça nous apprend vraiment des choses sur le comportement routier de la voiture ? Oui et non, car rares sont les clients à utiliser ce genre de voiture dans ces conditions et les repères sont différents en tout point par rapport à un usage conventionnel.

Ode au cinq cylindres

Du plaisir, nous en avons pris à bord de la Cupra Born, même si l'électronique veille un peu trop au grain. L'autre voiture à notre disposition, un étonnant SUV doté d'un cinq cylindres 2,5 litres TFSI de chez Audi, nous fait un peu plus envie. Le Cupra Formentor VZ5 est une sorte d'ovni dans le monde automobile actuel.

Audi Sport, qui n'a jamais vraiment voulu partager son cinq cylindres avec d'autres firmes du groupe Volkswagen, s'est laissé séduire par la jeune marque ibérique pour qu'il vienne s'immiscer sous le capot du Formentor. Pour respecter la hiérarchie, il fait 10 chevaux de moins que dans une RS 3 et culmine à 390 ch et 480 Nm de couple. Le 0 à 100 km/h ? Il réclame seulement 4,2 secondes.

Le silence et le crissement de la neige sous les pneus, c'est bien, le doux feulement d'un cinq cylindres, c'est mieux. Même si le cinq pattes Audi était plus sonore quand les filtres à particules n'étaient pas encore obligatoires sur les moteurs essence, le bloc du Formentor VZ5 sonne bien.

Difficile de constater les performances et le comportement routier de ce modèle sur la neige et un lac de glace, mais quelque chose nous dit que ce Formentor, malgré le fait que cela soit un SUV, sera un peu plus grisant que la Born.

Pour le prendre en main, nous avons pu emprunter une portion du rallye WRC de Finlande, une portion pleine de neige encore fraîche de la nuit et où les chasse-neiges ne passent que très rarement. La balade est sympathique, elle le devient un peu plus encore quand nous atteignons la vitesse faramineuse de... 80 km/h ! D'une manière générale, nous n'aurions pas pu aller plus vite, il s'agit déjà d'une vitesse bien élevée au vu des conditions. Certains pilotes, certes, dotés d'une autre machine, passent sur ces mêmes routes à plus de 200 km/h, mais nous ne sommes pas forcément câblés comme eux.

Champion de la glisse ?

Après notre petite escapade, retour au Driving Center, toujours en Formentor VZ5, histoire de vérifier s'il est aussi amusant qu'il en a l'air. La voiture est dotée d'une transmission intégrale avec un Torque Splitter, autrement dit un différentiel arrière actif permettant d'envoyer le couple de manière optimale à chaque roue, en étant capable d’envoyer le surplus à la roue arrière extérieure afin de réduire la tendance au sous-virage. Comme sur la nouvelle Audi RS 3 en somme.

Et comme la RS 3, le Formentor VZ5 est disponible avec un mode Drift qui va prendre tout son sens sur la glace. S'il fallait être délicat avec la Born, il faudra être câlin avec le Formentor. Une fois les aides vraiment déconnectées, il ne reste que vous et la voiture, une voiture que vous amènerez amoureusement d'un virage à un autre tout en glisse, en jouant sur la répartition des masses, sans excès.

Une fois le point d'équilibre trouvé, l'exercice devient une danse sensuelle entre vous et votre SUV, avec du sous-virages en entrée de courbe, du survirage en sortie, sans trop en faire, en attendant que l'arrière décroche langoureusement via un freinage subtilement appuyé, puis maintenir les gaz tout le long de la glisse comme vous entretiendrez une relation amoureuse sur le long terme.

Le mot de la fin

Difficile de se faire un avis en conduite dynamique sur ces deux voitures avec si peu d'adhérence, mais force est de constater que l'exercice est amusant et instructif. Vendue à partir de 43 990 euros, hors bonus, la Cupra Born VZ est une compacte électrique un tantinet plus dynamique que la Volkswagen ID.3, mais en aucun cas une voiture sportive.

De son côté, le Cupra Formentor VZ5 démarre à partir de 59 990 euros en France, auquel il faudra ajouter un malus compris entre 16 000 et 20 000 euros en fonction des équipements sélectionnés. 7000 Formentor VZ5 sortiront des usines, pas de quoi en faire un collector, mais c'est toujours agréable d'avoir une voiture limitée en nombre d'exemplaires.