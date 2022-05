Le Groupe Renault a pour objectif de réaliser 20 % du chiffre d'affaires grâce aux services et aux technologies de Mobilize d'ici 2030. Un objectif important qui implique le passage d'une grande partie de l'activité de la production et de la vente traditionnelles au principe de "Vaas" (Vehicle-as-a-Service) qui bouleverse en quelque sorte les canaux classiques de l'industrie automobile, où le produit n'est finalement plus au centre du projet.

Mobilize met en œuvre un nouvel écosystème logiciel intégré qui, grâce à l'utilisation des données, offre des services innovants dans le domaine de la mobilité, de l'énergie, du financement, de l'assurance, des paiements, de la maintenance et du reconditionnement, dans le but de réduire le TCO (Total Cost of Ownership) de ses clients.

Ce programme comprend la création de Mobilize Financial Services, un service dédié au leasing opérationnel (utilisation du bien plus d'autres services), à l'assurance et aux paiements.

Payer l'utilisation de sa voiture

Le principe de base des activités de Mobilize, c'est de se concentrer sur l'utilisation plutôt que sur la propriété même d'une voiture, en offrant des services qui "répondent à tous les besoins avec des solutions de mobilité plus faciles, plus accessibles, plus écologiques et plus pratiques".

Le Groupe Renault rassemble ces points au sein de ses activités Mobilize :

Un écosystème logiciel entièrement intégré qui permet, à partir du véhicule (Software Defined Vehicle), d'offrir tous les services aux clients privés et professionnels. Cet écosystème s'appuiera sur les composants technologiques déjà rendus opérationnels par les filiales de Mobilize (bipi, glide.io, Karhoo, iCabbi, Mobilize Power Solutions, Zity by Mobilize). Grâce à ses filiales et au Groupe Renault, Mobilize a accès à plus de 600 développeurs, ce qui lui permettra de lancer une première version du Software Defined Vehicle dès 2023.

Véhicules dédiés : Mobilize développe ses propres véhicules, 100 % électriques et spécialement conçus pour un usage dédié et partagé. Bien que les services Mobilize soient indépendants de la marque ou de ses modèles, les véhicules Mobilize permettent aux opérateurs de mobilité d'optimiser leur TCO. Cinq principes guident les équipes de conception et d'ingénierie dans leur conception : la durabilité, la capacité de mise à niveau par voie hertzienne, la facilité de nettoyage-maintenance-réparation, la réduction de l'empreinte environnementale et une expérience client riche et convaincante.

Une gamme complète de services: Services financiers : par l'intermédiaire de RCI Bank and Services, Mobilize propose des services de financement, d'assurance et de paiement. Pour consolider le lien entre les deux sociétés, RCI Bank and Services a changé de nom pour devenir Mobilize Financial Services. Énergie : Mobilize propose une gamme complète de services liés à l'énergie et à la recharge pour accompagner ses clients (opérateurs de mobilité, gestionnaires de flotte et particuliers) à domicile, au travail et sur la route. Ces services comprennent Mobilize Smart Charge, Mobilize Charge Pass (qui donne accès à plus de 260 000 points de charge publics en Europe, dont 1 600 stations de charge rapide Ionity), le certificat de batterie et le service d'installation de l'infrastructure de charge fourni par Mobilize Power Solutions. Entretien et réparation : En se basant principalement sur les données de la maintenance prédictive des véhicules, Mobilize utilisera le réseau de vente du Groupe Renault et les usines de réparation, comme celle de Flins, pour réparer et reconditionner ses véhicules. En leur donnant une deuxième et une troisième vie, Mobilize augmente leur utilisation et leur rentabilité. Le vaste réseau de concessionnaires du Groupe Renault, avec 6 000 points de vente en Europe, permet à Mobilize de développer ses offres et d'offrir aux clients un véritable parcours "phygital".



Trois secteurs en expansion

Afin d'atteindre l'objectif d'un chiffre d'affaires de 20 % en 2030, contre 6 % actuellement et 10 % en 2025, Mobilize se concentre en particulier sur trois secteurs qui présentent un fort potentiel de croissance :

Particuliers et flottes de petite et moyenne taille

Mobilize Financial Services proposera des offres de location à long terme et des abonnements pour atteindre, en 2030, une flotte d'un million de véhicules de location et de 200 000 véhicules par abonnement.

Ce dispositif sera complété par des activités de financement de véhicules d'occasion, des produits d'assurance basés sur l'utilisation (Car Insurtech) et un nouvel écosystème de paiement dans et hors de la voiture.

Avec Mobilize Driver Solutions, une gamme de services est créée pour les chauffeurs, les chauffeurs de taxi et les opérateurs de services de location avec chauffeur : abonnement au véhicule LIMO, assurance, entretien, recharge, assistance.

Les opérateurs d'autopartage se consacreront plutôt à DUO, un service d'abonnement de voitures 100 % électriques opérationnel à partir de 2023 et comprenant l'assurance, les solutions logicielles pour la gestion et la maintenance de la flotte et des utilisateurs.

Mobilize entre sur le marché en pleine croissance de la livraison du dernier kilomètre, en fournissant aux professionnels des solutions de service complètes intégrées aux nouvelles politiques de la ville.

Ces services seront d'abord proposés avec Kangoo Van E-Tech Electric, Master E-Tech Electric et d'autres véhicules du Groupe, avant le lancement de HIPPO en 2026, qui réduira le TCO de 30 % par rapport à la concurrence.

De nombreux objectifs

Outre l'essor de la mobilité électrique, les nouveaux services Mobilize poursuivent plusieurs objectifs ambitieux, notamment :