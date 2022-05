La participation de 68 % de Renault dans AvtoVAZ sera transférée à la partie russe, très probablement NAMI, un institut public de développement automobile. C'est Denis Manturov, chef du ministère russe de l'industrie et du commerce qui l'a déclaré aux journalistes.

Selon Manturov, il s'agira d'une transaction symbolique. La participation de Renault dans AvtoVAZ, sera transférée au nouveau propriétaire "pour un rouble". Parallèlement, les Français se verront offrir l'option de racheter les actifs dans un délai de cinq à six ans. "Et si nous réalisons des investissements pendant cette période, cela sera également pris en compte dans la valeur. Il n'y aura pas de cadeau ici", a-t-il ajouté.

Le constructeur automobile russe est détenu à 100 % par Lada Auto Holding, une coentreprise entre Renault et Rostec. Selon le ministre russe de l'Industrie et du Commerce, l'Institut de l'automobile et l'entreprise publique prendront conjointement la direction d'AvtoVAZ si le contrat mentionné est conclu.

L'usine de la capitale, où étaient fabriqués les crossovers Renault Kaptur, Arkana, Duster et Nissan Terrano, va être cédée dans son ensemble à Moscou. Parallèlement, les autorités n'ont pas l'intention de conserver le site. Elles y installeront la production d'autres véhicules, peut-être de la marque Lada.

Rappelons qu'il y a un peu plus d'un mois, le conseil d'administration du groupe Renault a décidé de suspendre l'usine de Moscou et a promis d'étudier "différentes options" pour sa participation dans AvtoVAZ. Le transfert de la participation à une partie locale éviterait aux Français d'être juridiquement responsables vis-à-vis de l'entreprise russe et de ses 45 000 salariés, tout en permettant le respect des sanctions internationales.

Fin 2021, la Russie représentait pour Renault le deuxième plus grand marché du monde, après son pays d'origine, la France. Contrairement à de nombreuses autres marques étrangères qui ont annoncé leur retrait peu après le début de la guerre en Ukraine, Renault tente depuis un certain temps de maintenir ses activités sur place.

Et pour cause, l'activité russe constituait jusqu'à présent un actif important dans le bilan du groupe Renault : le chiffre d'affaires d'AvtoVAZ et de Renault Russie s'est élevé à 0,9 milliard d'euros au premier trimestre, soit une baisse de 15,7 % sur la période, l'activité ayant été fortement impactée par le conflit en Ukraine à partir du 24 février 2022.

La contribution d'AvtoVAZ s'est élevée à 527 millions d'euros sur cette période, soit une baisse de -23,1 %. Le chiffre d'affaires de Renault Russie s'est élevé à 367 millions d'euros, soit une baisse de seulement -2,1 pour cent, due à la réduction des stocks et à l'augmentation des prix.