L'électrique occupe déjà une place importante au sein de la gamme Renault. Mais pour un avenir sans émissions, la firme tricolore semble vouloir se concentrer sur d'autres types d'énergies, suivant la philosophie d'autres constructeurs pour une neutralité technologique qui ne se base pas uniquement sur le "tout-en-un" et un seul type d'énergie.

C'est précisément dans ce contexte que le concept-car, présenté via un premier teaser le 18 février et qui fait maintenant l'objet d'un nouveau teaser montrant une partie du pilier central, fera ses débuts le 19 mai 2022 lors du sommet ChangeNOW, le plus grand événement mondial pour la planète, qui se tiendra à Paris du 19 au 22 mai.

Une vision pour l'avenir

Il s'agira d'un véritable concept, encore sans nom, dont la tâche ne sera pas d'anticiper un modèle de production mais, comme Renault l'a lui-même indiqué, d'incarner "la vision du groupe en matière de développement durable et d'engagement". La nouvelle image, contrairement à celle publiée il y a quelques mois, ne nous donne aucune idée de ce à quoi ressemblera la voiture, mais comme mentionné, l'accent ne sera pas mis sur le style ou la taille, mais sur le groupe motopropulseur.

Il s'agit d'un prototype très différent du concept-car R5 100 % électrique, un modèle porte-étendard de la Renaulution insufflée par Luca de Meo, bien qu'il semble y avoir quelques similitudes à l'avant, du design des feux à la calandre fermée, dominée au centre par le logo Renault illuminé. Reste à savoir si les dimensions seront similaires, la R5 étant une petite voiture dont la taille devrait osciller autour de 4 mètres.

L'hydrogène oui, mais comment ?

La grande interrogation concerne bien évidemment l'utilisation de l'hydrogène : sera-t-il utilisé de manière "traditionnelle", comme sur les Hyundai Nexo et Toyota Mirai, ou avec des motorisations classiques capables de "brûler" l'hydrogène, comme le concept basé sur la Toyota Corolla présenté l'année dernière ? Réponse d'ici quelques semaines.