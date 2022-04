Introduit en 2015, le Renault Duster Oroch n'a jamais connu de changement profond. Le pick-up monocoque, présenté quelques semaines avant le Fiat Toro, change même de nom avec un restylage et des nouveautés mécaniques.

Désormais séparé du Duster jusque dans son nom, l'Oroch a été restylé à l'intérieur et à l'extérieur, afin de le repositionner sur le marché particulièrement concurrentiel en Amérique latine. Le Renault Oroch sera vendu en trois versions : PRO, Intense et Outsider. Les deux premières avec le moteur 1.6 SCe avec boîte de vitesses manuelle à 6 rapports et l'Outsider avec le 1.3 TCe turbo avec boîte de vitesses CVT à 8 rapports. Toutes ces versions sont tractées, l'option 4x4 n'est pas envisagée au Brésil, mais elle pourrait être disponible pour le marché argentin.

Qu'est-ce qui change ?

Contrairement au Duster, l'Oroch ne change pas de génération. Il ne présente aucun changement de style, de plate-forme ou de structure comme le SUV, et Renault lui-même ne le présente pas comme une nouvelle génération. Le restylage a apporté un nouveau pare-chocs avant, de nouvelles appliques latérales (dans la version Outsider) et une nouvelle calandre, ainsi que de nouveaux feux assombris et la mention Oroch mise en évidence dans le capot arrière. Les jantes sont également nouvelles, toujours en 16".

Si à l'extérieur le changement est léger, l'intérieur est totalement renouvelé. Il mélange des éléments du Duster et du Captur. Les finitions des portes sont similaires à celles du Duster, même les poignées de porte et les tissus. Le volant suit l'identité que la marque appliquée depuis le restylage de la Sandero. Il résout les problèmes d'ergonomie de l'ancien Oroch, même s'il présente encore quelques lacunes.

En ce qui concerne la mécanique, la version Outsider reçoit, comme prévu, le moteur 1.3 TCe turbo, avec 170 ch et relié à la boîte automatique CVT à 8 rapports. Elle remplace l'ancienne boîte automatique à 4 rapports, absente depuis un certain temps dans la gamme. Selon Renault, il passe de 0 à 100 km/h en 9,9 secondes.

Pour les versions inférieures, elles conservent le moteur 1.6 SCe atmosphérique de 120 ch avec une nouvelle boîte manuelle à 6 vitesses, inédite au Brésil, mais ne propose pas l'option CVT, comme le Duster. Toutes les suspensions et la direction ont été recalibrées, ainsi que l'arrivée des contrôles de traction et de stabilité, de l'assistant de démarrage en côte et du système anti-retournement.

Comme il s'agit d'un pick-up, la benne a une capacité comprise entre 650 kg (Intense et Outsider) et 680 kg (PRO), soit 683 litres. Les angles d'entrée et de sortie sont respectivement de 27,5º et 22,4º et la hauteur par rapport au sol est de 212 mm.

Comment se comporte-t-il?

Nous avons conduit brièvement l'Oroch Outsider, avec le moteur 1.3 turbo. Le pick-up est confortable, avec une bonne réponse de la suspension, aidée par le système indépendant sur les quatre roues. La direction électro-hydraulique, lourde pour les manœuvres, et l'absence de réglage en profondeur de la colonne de direction, sont un véritable inconvénient.

En mouvement, le couple à bas régime assure l'agilité dans les sorties et maintient la vitesse avec une relative facilité, comme nous l'avons constaté dans le Duster avec ce moteur. Le pick-up a beaucoup amélioré l'ergonomie avec le nouvel intérieur.

Le moteur et la boîte de vitesses fonctionnent bien ensemble, même si cette mécanique n'a pas le droit aux améliorations que bénéficient le Duster. Toujours est-il que l'Oroch s'est bien renouvelé pour tenir encore un moment dans la lutte, se positionnant entre le Strada et le Toro, et attendant le Chevrolet Montana. L'étape suivante est une nouvelle génération, déjà en cours de développement pour les prochaines années.