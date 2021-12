Le Dacia Duster actuel est disponible à partir de 14 990 euros. Le SUV fait ainsi partie des véhicules neufs les moins chers du marché. Mais il sait également se montrer attractif comme avec cette série spéciale baptisée Extreme présentée en août dernier. Sauf que depuis, on l'attend toujours. On a beau regarder le configurateur, toujours rien. Chez nos voisins belges, suisses ou luxembourgeois non plus.

Pourtant on a bien retrouvé trace de ce Duster Extreme sur le site allemand où il vient tout juste d'être ajouté. L'occasion de se pencher en détail sur son équipement. Et de jeter un oeil également sur le prix dont on ne sait toujours rien pour le France !

Si sur le configurateur allemand le Dacia Duster offre un prix de départ bien plus bas que chez nous, 11 990 €, c'est parce qu'il existe une version Access d'entrée de gamme qui n'est pas au catalogue chez nous. Les finitions suivantes, Essentiel, Confort, Prestige et Prestige+ en revanche figurent aux deux configurateurs. Toujours avec un avantage côté prix à nos voisins d'outre-Rhin : comptez autour de 2000 euros de moins.

Quant à notre Dacia Duster Extreme qui nous intéresse aujourd'hui, il est affiché à partir de 17 950 € en Allemagne, équipé du moteur essence TCe 100 ECO-G GPL.

Voici les tarifs détaillés du Dacia Duster Extreme sur le marché allemand, par ordre de puissance :

DUSTER EXTREME Nom Puissance Boîte Transmission Prix Essence TCe 100 ECO-G 2WD 100 ch Manuelle 6 rapports Traction 17 950 € TCe 130 2WD 130 ch Manuelle 6 rapports Traction 19 450 € TCe 150 EDC 2WD 150 ch EDC 6 rapports Traction 21 850 € TCe 150 4WD 150 ch Manuelle 6 rapports 4 roues motrices 22 750 € Diesel Blue dCi 115 2WD 115 ch Manuelle 6 rapports Traction 20 050 € Blue dCi 115 4WD 115 ch Manuelle 6 rapports 4 roues motrices 22 650 €

Reste maintenant à savoir quelles seront les équivalences en France en terme de prix. Si l'on conserve la différence d'environ 2000 € par rapport aux versions équivalentes allemandes, le Dacia Duster Extreme pourrait alors flirter avec les 20 000 € dans sa version la moins chère. Et monter juste en dessous des 25 000 € pour la version diesel en 4 roues motrices. À confirmer !

Pour rappel, le Dacia Duster Extreme se présente avec une teinte exclusive Gris Urbain. Mais il est également possible d'opter pour plusieurs autres couleurs de carrosserie : Blanc Glacier, Noir Nacré, Gris Comète, Bleu Iron, Orange Arizona.

En revanche, quelle que soit la couleur, on retrouve des éléments de design orange sur les rétroviseurs extérieurs et la grille de calandre ainsi que les inscriptions Duster de couleur assortie sur les rails de toit et le hayon. À cela s'ajoutent, pour toutes les versions, les jantes en alliage léger 17 pouces Tergan en noir.

Les caractéristiques de confort du Duster Extreme correspondent à la ligne d'équipement Prestige. On retrouve donc le système d'infodivertissement Media Nav avec écran tactile 8 pouces et intégration de smartphones sans fil, le six haut-parleurs, la climatisation automatique, la console centrale surélevée avec compartiment de rangement et des lève-vitres électriques à l'avant et à l'arrière.

Le confort de conduite doit en outre être amélioré par le régulateur de vitesse avec limiteur de vitesse, l'aide au stationnement arrière avec caméra de recul et l'avertisseur d'angle mort. À noter que par rapport à la finition Prestige, le Duster Extreme ajoute encore le Keycard Handsfree, la caméra multi-vues et les sièges avant chauffants.

Le Duster Extreme se distingue également par son habitacle avec une sellerie tissu-textile sombre et des surpiqûres contrastées de couleur orange. Les éléments de design des portes, de la ventilation et de la console centrale sont également de couleur orange.

Reste maintenant à patienter encore un peu que Dacia veuille bien nous en dire plus sur les prix du très attendu Duster Extreme en France. À suivre !