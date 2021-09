Tout amateur de voitures, même s'il n'est pas amateur de SUV, connaît ou a entendu parler du Nissan Terrano. Alors bien sûr, le tout-terrain a disparu de nos routes depuis de nombreuses années, après 20 ans de bons et loyaux service et deux génération (1986-1995 / 1993-2006 pour le Terrano II), remplacé par le Pathfinder.

Pourtant, le Terrano continue bel et bien sa vie ailleurs dans le monde : le modèle japonais est toujours en vente sur certains marchés, comme la Russie, où il est très bon marché. Mais oubliez ce 4x4 robuste capable de s'attaquer à n'importe quel obstacle tout-terrain. Le Terrano actuel est un SUV, basé, et ça se voit au premier coup d'œil, sur le Dacia Duster.

Galerie: Nissan Terrano russe (Dacia Duster)

46 Photos

Ce véhicule au nom légendaire embarque deux possibilités de moteur : un 1.6 de 114 chevaux, deux roues motrices (traction) et une boîte manuelle à 5 rapports. Pas franchement de quoi grimper aux arbres. Pour les sorties hors des sentiers battus, un 2.0 de 143 chevaux figure aussi au catalogue, associé à une transmission intégrale et le choix entre une boîte manuelle ou automatique.

Basé sur le Duster de première génération, le SUV japonais a des dimensions extérieures similaires : 4,33 mètres de long, 1,82 mètre de large et 1,67 mètre de haut. Pour les bagages, le coffre offre un espace de 475 litres, ce qui est suffisant.

L'intérieur est simple, bien qu'il y ait un petit écran tactile couleur de 7 pouces sur le tableau de bord. Juste en dessous on trouve les commandes conventionnelles de la climatisation.

Comme le Duster, le Nissan Terrano est équipé de disques à l'avant et de tambours à l'arrière, et pour accéder à des routes et des pistes en bon état, il dispose d'une garde au sol de 20,5 centimètres, un chiffre supérieur à celui qu'offrent généralement les SUV de ce type.

En termes de sécurité, la voiture se contente d'airbags frontaux, du contrôle de stabilité ESP et du système de freinage antiblocage ABS avec répartition électronique de la force de freinage EBD.

Ce Nissan "Dacia Duster" Terrano n'est pas ce qui se fait de plus luxueux, c'est peu de le dire, mùais le prix est également en adéquation avec ses prestations : il ne coûte que 1 134 000 roubles en Russie, ce qui équivaut à 13 344 euros au taux de change actuel. C'est donc dans son faible prix que réside son principal attrait...