Nous sommes déjà à la rentrée 2021 et ce n'est que maintenant que Latin NCAP publie les résultats des crash-tests pour les modèles vendus en Amérique latine. Il y avait deux voitures : la Suzuki Swift vendue sur certains marchés et la nouvelle génération de Renault Duster produite au Brésil. Les résultats sont mauvais pour le SUV français, qui n'a pas brillé lors de cette session.

Dès l'impact frontal, à 64 km/h, le Renault Duster a rencontré des problèmes. Outre la désintégration de la partie avant de la voiture, Latin NCAP indique que les dommages ont provoqué une fuite de carburant. La protection des enfants est un autre problème, car les deux mannequins simulant des enfants de 1 an et demi et 3 ans se sont écrasés sur les sièges, réduisant considérablement le score du SUV.

Comme si cela ne suffisait pas, le Duster s'est également mal comporté lors du test d'impact latéral. La structure est trop entrée dans l'habitacle, la porte avant s'est ouverte (avec le risque d'éjecter un passager en cas de collision plus forte) et le SUV s'est même renversé.

Cela amène à Latin NCAP de demander à Renault de rappeler tous les Duster pour corriger le problème de fuite de carburant après une collision, en plus de trouver une solution pour la protection latérale, en raison du risque d'éjection d'un passager. Latin NCAP a également rappelé que le Duster brésilien n'aurait pas passé le test en Europe selon les normes UN95 simplement parce que sa porte s'est ouverte après le test de collision latérale.

Galerie: Crash-test Renault Duster (2021)

12 Photos

Le Duster n'a pas non plus obtenu de bons résultats au test du coup du lapin, un autre test dans lequel il a obtenu la note zéro pour ne pas avoir protégé le cou du conducteur. Il s'est montré meilleur dans le test de l'assistant de sécurité, remplissant les exigences du test jusqu'à 80 km/h. En ce qui concerne la sécurité des piétons, Latin NCAP a fini par utiliser une version roumaine, proposée en petites quantités sur certains marchés d'Amérique latine, pour réussir le test. Toutefois, l'ONG affirme que le modèle fabriqué à São José dos Pinhais (PR) présente un élément frontal différent, ce qui pourrait modifier le résultat.

Le résultat du nouveau Renault Duster va faire débat. Le SUV a auparavant été testé en octobre 2019, dans une version alors vendue en Colombie et importée de Roumanie. Il avait obtenu la note de quatre étoiles, ce que Renault continue d'afficher dans ses publicités.

Outre le fait que le nouveau crash-test a été réalisé avec le modèle brésilien, Latin NCAP a adopté un protocole plus strict pour les tests depuis octobre 2020, en unifiant l'évaluation de 0 à 5 étoiles, au lieu de donner des notes distinctes pour les adultes et les enfants. Elle a également imposé le test de l'élan pour les voitures équipées d'un contrôle de stabilité et a relevé le score moyen minimum pour chaque étoile.

Renault conteste et affirme qu'il s'agit exactement du même produit qui a obtenu 4 étoiles. Motor1.com a contacté Renault do Brasil au sujet de ce nouveau résultat. Dans une note, le constructeur automobile a indiqué que le modèle testé à nouveau est exactement la même voiture en termes de contenu que celle qui a été testée en 2019 et qui a obtenu 4 étoiles par la même institution.

Voici la note de Renault dans son intégralité :