Vous roulez en Dacia Duster et vous aimez ça. Parfois, vous avez des envies de voiture de sport, mais le Duster vous satisfait tellement que vous ne le changeriez pour rien au monde. Dans ce cas, pourquoi ne pas installer un kit à votre SUV chéri afin de lui donner un look plus agressif ?

C'est en tout cas l'idée qu'a eu Prior-Design, et cette fois, sa préparation ne restera pas virtuelle, puisque le préparateur allemand ouvre les commandes ! En effet, c'est à travers ses réseaux sociaux que l'annonce a été faite, et pour seulement 2999 €, votre Dacia Duster peut changer d'apparence et devenir carrément plus sauvage.

Sur son site internet, Prior-Design détaille les pièces à vendre. On découvre avec désarroi que tout le kit n'est pas à vendre, autrement dit, si vous souhaitez que votre Duster ressemble aux illustrations, il faudra dépenser plus d'argent.

Le "Widebody Aero-Kit" comprend la lame avant, les élargisseurs d'ailes, les jupes latérales ainsi que le diffuseur arrière. Pour le béquet arrière, il faudra prévoir la somme de 299 €. Autrement dit, Prior-Design ne modifiera pas l'échappement pour avoir une double sortie, la suspension pour que le Duster se rapproche du sol, les jantes, les pneumatiques et la peinture.

Galerie: Dacia Duster Widebody by Prior Design

5 Photos

Les derniers éléments sont des postes de dépenses importants qu'il faut donc prévoir dans votre budget si vous vous attaquez à la préparation du Duster. Vous aurez aussi compris que Prior-Design ne touche absolument pas au moteur, cette "préparation" n'est qu'esthétique. Si cela vous intéresse toujours, vous pourrez prendre contact avec le tuner qui se fera le plaisir de recevoir votre commande.

Il est à noter que ce kit convient à tous les Dacia Duster produits à partir de 2013. Si vous vous engagez à préparer votre Duster, n'oubliez pas de nous contacter pour nous montrer le résultat final de la transformation de votre bien-aimé.