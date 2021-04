La Dacia Logan est une voiture peu chère qui a permis au constructeur roumain du groupe Renault de conquérir le cœur de millions de clients. Ces derniers recherchent avant tout une voiture économique et fiable, le design ne fait pas partie de leurs critères principaux.

La sportivité et le dynamisme encore moins, la Dacia Logan est une voiture modeste et à l'apparence simple offrant des puissances allant de 70 à 105 ch. Bien que la Dacia Sandero ait eu droit à une version sportive baptisée RS, la Logan ne s'est jamais rebellée.

Il aura fallu attendre 2021 pour qu'un préparateur automobile s'intéresse à la Logan. En effet, sur ses réseaux sociaux ainsi que sur sa chaîne YouTube, Prior Design a publié une vidéo montrant les rendus d'une Dacia Logan profondément transformée. La Roumaine se voit recevoir un kit carrosserie large qui lui donne l'allure d'une voiture de course.

Elle a bien sûr été rabaissée et élargie. Le bouclier avant a été modifié et reçoit dorénavant des entrées d'air plus béantes ainsi que des ailettes de chaque côté. Les feux ont été remplacés par des optiques plus travaillées et la calandre a été noircie dans sa totalité. De l'arrière, on remarque immédiatement l'ajout d'un méga spoiler censé asseoir la voiture ainsi qu'un extracteur d'air gigantesque accompagné de deux canules d'échappement dans la partie centrale.

Prior Design ne montre pas l'intérieur, mais ces photos révèlent la présence de sièges baquets et d'un arceau de sécurité. Avec un style aussi puissant et musclé, on s'attend à ce que le moteur de la Dacia Logan ait été remplacé par un bloc plus puissant. En réalité, cette Dacia Logan n'est qu'un projet qui ne quittera probablement pas les ordinateurs de ses créateurs.

Prior Design n'a pas l'intention de créer et de commercialiser un kit aussi fou. Le préparateur ne greffera pas non plus un nouveau moteur à la Logan pour le plaisir des passionnés. Une préparation aussi poussée coûte beaucoup d'argent, sans doute plus que la valeur du véhicule neuf. Cela n'a donc pas de sens, et encore moins de clients, d'autant plus que la Logan en est déjà à sa seconde génération et que la précédente commence à accuser le poids des années (première commercialisation en 2004).

Il semblerait que Prior Design aime particulièrement métamorphoser les Dacia. On se souvient qu'en novembre 2020, le tuner a publié les images d'un Dacia Duster (première génération) modifié qui avait fait beaucoup de bruit sur internet.