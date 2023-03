Lors de la grande conférence de presse annuelle d’Audi (le 16 mars 2023), Markus Duesmann, le patron de la marque depuis avril 2020, a expliqué la stratégie à moyen terme du célèbre constructeur allemand. Audi prépare l’un des plans "les plus ambitieux de son histoire", selon Duesmann, avec au programme, "20 nouveaux modèles qui seront lancés d’ici l’année 2025". À titre de comparaison, la marque allemande n’a produit "que" neuf modèles inédits ces cinq dernières années.

Ces nouvelles voitures entament leur arrivée dès cette année avec le Q6 e-tron prévu pour le milieu de l’année 2023. Ce grand SUV familial, et électrique, va être conçu pour rivaliser avec le Mercedes EQE et le BMW iX. On y trouvera plusieurs versions comme le Q6 e-tron Sportback ou le RS, qui poursuit ses essais de développement sur le circuit du Nürburgring.

Il s’agira du tout premier modèle du groupe Volkswagen à utiliser la nouvelle plateforme PPE (Premium Platform Electric), une technologie ultra moderne qui servira notamment aux futurs modèles électriques de Porsche. Parmi les nouveautés à venir, Markus Duesmann a également annoncé un nouveau modèle compact électrique dont les dimensions seront proches de celles de l’A3 actuelle.

Les modèles thermiques en sursis

L’Allemand a également affirmé qu’Audi continuera à vendre des voitures thermiques jusqu’en 2033. Mais à partir de là, la marque abandonnera définitivement les moteurs à combustion.

Les dernières Audi thermiques seront lancées en 2027 et pour cette même année, Audi veut proposer un modèle 100% électrique dans chaque segment de gamme car Duesmann s’est dit satisfait des chiffres de ventes des modèles électriques actuels, le Q4 e-tron, le Q8 et l’e-tron GT.