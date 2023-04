Porsche Motorsport a dévoilé la dernière version de la 911 GT2 RS Clubsport, équipée du nouveau kit Evo pour améliorer encore ses performances sur circuit. Conçue principalement pour les séries de courses GT2, les journées sur circuit et les événements Clubsport, la nouvelle configuration met l'accent sur l'efficacité aérodynamique et la constance des performances sur les longues distances.

Le kit 911 GT2 RS Clubsport Evo-kit s'appuie sur la voiture de sport 911 GT2 RS de la génération 991, propulsée par un moteur flat-six de 3,8 litres à double turbocompresseur, et comprend une aérodynamique largement optimisée, des jantes de 18 pouces redessinées, des amortisseurs modifiés et des dispositifs de sécurité améliorés.

Selon Michael Dreiser, directeur des ventes de Porsche Motorsport, l'entreprise souhaite donner à ses clients les moyens de continuer à concourir au sommet du secteur GT2 avec le kit 911 GT2 RS Clubsport Evo-kit.

La nouvelle configuration présente une aérodynamique largement revue avec un splitter avant redessiné et un volet Gurney plus haut sur l'aileron arrière afin d'améliorer l'équilibre aérodynamique. La section avant comporte des prises d'air modifiées pour le refroidissement des freins et un radiateur central. La nouvelle configuration des amortisseurs réduit l'usure des pneus pendant les courses, ce qui se traduit par des temps au tour toujours très rapides.

Le nouveau kit Evo comprend également des ailes avant et arrière élargies afin de créer plus d'espace pour des jantes plus larges, qui sont passées de 10,5 à 12 pouces sur l'essieu avant et de 12,5 à 13 pouces à l'arrière. Les seuils latéraux redessinés créent un flux visuellement harmonieux entre les roues. En outre, les sorties d'air plus grandes dans le tablier arrière offrent une ventilation plus efficace des freins arrière et du compartiment moteur, réduisant ainsi la charge thermique sur les composants, en particulier lors d'événements à haute température.

La toute dernière configuration sera présentée pour la première fois ce week-end dans le cadre de la série européenne Fanatec GT2 à Monza, en Italie, avec six week-ends de course, chacun comprenant deux courses d'une durée approximative de 50 minutes. Les nouveaux feux de pluie sont conformes aux exigences de la FIA, et le pack SRO comprend un système de remplissage rapide du carburant et des protections renforcées contre les chocs latéraux.