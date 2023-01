Souvent au grand dam des passionnés d'automobile, les SUV et autres crossovers se sont multipliés sur les routes ces dernières années, et permettent aux constructeurs de générer des profits importants qui, dans une certaine mesure, rendent encore possibles l'existence de modèles tels que la Porsche 911 et la Toyota Supra. Mais leurs jours sont peut-être comptés.

C'est en tout cas l'avis de Vincent Cobée, directeur général de Citroën. "Le monde des SUV est fini", a même prédit le Français, interrogé par AutoExpress, reconnaissant néanmoins que "les chiffres ne démontrent pas" sa théorie pour le moment.

Selon Vincent Cobée, la transition vers les véhicules zéro émission est pourtant incompatible avec le segment des SUV, trop imposants pour permettre une autonomie optimale : "Sur un VE à batterie, si l'aérodynamique est mauvaise, la pénalité en termes d'autonomie est énorme. On peut perdre 50 kilomètres entre une bonne et une mauvaise aéro, et entre un SUV et une berline, on parle de 60, 70 ou 80 kilomètres très facilement."

Les SUV sont également pénalisés par leurs poids important, ce qui implique des ressources plus importantes dans leur production, mais aussi de plus grosses batteries pour arriver à une autonomie correcte. Pour Cobée, cette situation n'est pas tenable et il s'attend à ce que les législations viennent pénaliser les SUV électriques, au point de compliquer leur commercialisation.

"Les gens commencent à limiter le poids et la taille des batteries, que ce soit à travers des taxes, des incitations, des lois, ou en jetant l'opprobre [sur les SUV]", a ajouté le grand patron de Citroën, pour qui les SUV n'ont d'autre issue que d'être "tués par le poids et l'aérodynamique."

Ces prédictions de Vincent Cobée se concrétiseront-elles ? Seul l'avenir le dira mais pour le moment, les SUV restent très populaires et le dirigeant a d'ailleurs prononcé ces propos en marge d'une présentation de la Citroën C4 X, dont la silhouette associe fastback et... SUV, même si l'objectif de sur ce modèle est justement d'affiner l'aérodynamique.