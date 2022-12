Le 1er février 2023 sortira le nouveau film de Guillaume Canet, Astérix et Obélix : l'Empire du Milieu. Dernièrement, l'équipe du film a révélé le nom et le look des personnages présents dans le film.

En plus d'Épidemaïs qui sera joué par Ramzy Bedia, Graindemaïs qui sera joué par Jonathan Cohen ou encore César qui sera joué par Vincent Cassel, un personnage en particulier a retenu notre attention.

Un personnage à part entière

Ce personnage, c'est le char qui sera utilisé par certains protagonistes. Les différents personnages du film auront donc pour véhicule une Citroën 2CV réinterprétée à la sauce romaine. Pas de moteur donc pour la "deuch", qui devra donc être tractée par deux chevaux.

Toute la caisse est faite en bois, les suspensions sont faites à partir de ce qu'il semblerait être du sanglier et nous pouvons distinguer le nouveau logo Citroën fièrement apposé à l'arrière.

Astérix et l’automobile

Les films Astérix ont pour habitude de faire un clin d'œil au monde de l'automobile. Si, dans ce dernier volet, la référence à l'automobile s'apparentait à une blague avec une 2CV tirée par deux chevaux, rappelons que dans "Astérix : Mission Cléopâtre" d'Alain Chabat, la référence à l'automobile était un véritable hommage.

En effet, qui ne se rappelle pas de cette scène mythique à la fin du film lors d'une course de char. Non loin du char de Brutus, fils de César, se tenait le char rouge de Michael Schumacher lui-même. On pouvait retrouver aussi Jean Todt dans le rôle de "chef d’écurie" du char rouge.

Rendez-vous le 1er février prochain dans les salles de cinéma pour retrouver le dernier volet d’Astérix et Obélix : l'Empire du Milieu.