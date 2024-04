Je vous vois, commentateurs d'Instagram. Chaque fois que je lis sur un post de Motor1 quelque chose comme " Abomination " et " Personne ne veut de ça ", ça me fait sourire - surtout quand on parle de la Porsche la plus rapide et la plus puissante jamais construite. Ma phrase préférée : "Même si les voitures électriques ont 2 000 chevaux, elles restent des ordures."

Il est normal d'être sceptique à l'égard des véhicules électriques, d'autant plus que l'effort d'électrification de masse traîne depuis des années. Et ce sont certainement des critiques justifiées à l'égard des modèles comme la Volkswagen ID.4 et le Nissan Ariya, des crossovers électriques qui ne se distinguent en rien des nombreuses alternatives à l'essence, si ce n'est par le mot "batterie".

Mais lorsque ces insultes sont adressées à une Porsche de 1 092 chevaux qui atteint les 100 km/h en 2,1 secondes, que faisons-nous ici ?

Une partie du problème tient à l'exposition, ou au manque d'exposition. Il est plus facile de dire qu'un VE est nul lorsque le seul que vous avez expérimenté de première main est une Nissan Leaf vieille de huit ans. Si quelqu'un vous tendait un iPhone 7 en 2024, vous diriez la même chose.

La technologie évolue rapidement et les véhicules électriques modernes ont parcouru un long chemin en peu de temps. Le marché actuel compte un grand nombre de véhicules électriques qui suscitent l'admiration et l'enthousiasme.

Prenez la Rimac Nevera. Il y a deux ans, j'ai passé 30 minutes glorieuses au volant de ce qui reste la voiture de série la plus rapide au monde. Non, les batteries ne rugissent pas comme le W-16 de la Chiron, et un groupe motopropulseur électrique n'offre pas le même caractère délectable que le flat-six d'une 911 GT3 à 9 000 tr/min. La Rimac fait d'autres choses de manière spectaculaire.

La Nevera atteint les 100 km/h plus rapidement que l'on ne peut l'imaginer. Aucun moteur à essence au monde ne délivre le même couple. Un astucieux système de vectorisation du couple envoie la quantité exacte de torsion à chaque roue, en l'ajustant 100 fois par seconde. Vous pouvez donc prendre un virage à pleine vitesse et la Nevera sait exactement de quelle torsion vous avez besoin pour maximiser la vitesse de sortie. Essayez cela dans une Bugatti et voyez ce qui se passe.

La Nevera est une merveille technologique. C'est l'amalgame des fantasmes automobiles les plus fous de mon enfance qui prennent vie. Dix-neuf cents chevaux dans un design futuriste, des sons de vaisseau spatial qui sortent des haut-parleurs pendant que vous roulez à fond, c'est tout ce que les jeux vidéo promettaient.

La Porsche Taycan possède un grand nombre de ces qualités : des accélérations instantanées associées à un excellent châssis et à une suspension de classe mondiale. J'ai pris place à bord de la Taycan Turbo GT pour quelques tours de piste sur le circuit d'essai de Porsche à Atlanta, avec le pilote professionnel Jörg Bergmeister au volant. Et pour une quatre portes qui pèse près de 2 300 kg, ce fut l'une des expériences les plus dynamiques pour un passager.

L'ingénierie est vraiment incroyable.

Et il n'y a pas que les modèles les plus extrêmes et les plus inaccessibles. Même dans les catégories les plus abordables, des voitures comme la BMW i4 M50, la Polestar 2 Performance et la Kia EV6 GT sont dotées d'un couple instantané et d'une accélération époustouflante. La EV6 GT vous permet d'atteindre les 100 km à l'heure en près de 3 secondes. Dans une Kia.

La Hyundai Ioniq 5 N sera bientôt commercialisée et, compte tenu du palmarès de la marque, il s'agira sans aucun doute d'un nouveau succès de la division N Performance de Hyundai. Elle aussi est très puissante (641 ch) et atteint le 0 à 100 km/h en un peu plus de 3 secondes.

Cela ne veut pas dire que vous ne devrez pas faire de sacrifices. Il manque certainement un lien émotionnel. Même les VE les plus rapides et les plus puissants sont aussi agréables à utiliser qu'un iPhone lorsqu'on se déplace en ville. Le W-16 (RIP) de Bugatti semble bien vivant sous le capot d'une Chiron - c'est à peine si l'on remarque la présence des batteries de Rimac.

Le son et les vibrations d'un vrai moteur à essence sont évidemment absents. Certaines entreprises, comme Hyundai, essaient de simuler le bruit d'un moteur à essence et, pour être honnête, le son n'est pas si mal sur la Ioniq 5 N. Mais on est encore loin de la réalité.

Et puis il y a le plus gros : pas de boîte de vitesses manuelle. La boîte de vitesses à un seul rapport de la plupart des VE est plus terne que la poussière ; elle élimine pratiquement l'idée de changer de vitesse. Certaines entreprises comme Toyota, et c'est tout à leur honneur, essaient de trouver un moyen d'intégrer des boîtes de vitesses manuelles dans leurs VE. Mais ce sera probablement comme si votre petit frère jouait à un jeu vidéo avec la manette débranchée. Entièrement déconnectée.

L'accessibilité financière reste également un problème. De toutes les voitures mentionnées ci-dessus, la Kia EV6 GT est la moins chère - et elle coûte encore 65 490 euros. Dans l'ensemble, les prix finiront par baisser à mesure que les investissements initiaux dans l'outillage, la fabrication et la technologie des batteries se stabiliseront, et les voitures électriques performantes devraient (en théorie) être moins chères elles aussi. Volkswagen nous a récemment séduits en nous promettant une GTI électrique à 25 000 euros, et des rumeurs font état d'autres véhicules électriques performants à moins de 40 000 euros à l'horizon.

Alors non, les VE performants ne sont pas parfaits. Du moins, pas encore. Même certaines des voitures mentionnées ici ne sont pas aussi performantes que leurs homologues à essence à bien des égards. Mais l'électrification est inévitable, alors au lieu de rejeter complètement l'idée des véhicules électriques performants, il vaut la peine d'essayer certains d'entre eux. L'expérience est différente, mais il y a encore beaucoup de choses à découvrir et à aimer.

Allez faire un tour dans une Taycan ou empruntez la EV6 GT d'un ami - qui sait, vous pourriez bien vous amuser.