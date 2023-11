Les États pontificaux ont de plus en plus de voitures électriques. Le Vatican, conformément à son plan à long terme de "conversion écologique", a signé un accord avec le groupe Volkswagen et recevra 40 voitures à zéro émission d'ici à 2030, en commençant par les Volkswagen ID.3 et ID.4. Les premiers exemplaires ont été livrés ce matin en présence du pape François et, après les ID.3 et ID.4, quelques ID.5 recevront la plaque du Vatican.

Les Volkswagen électriques ne sont qu'un début

Concrètement, les premiers exemplaires livrés sont des versions Pro Performance, c'est-à-dire qu'ils sont équipés d'une batterie de 58 kWh et d'un moteur électrique de 204 ch monté à l'arrière, pour une autonomie d'environ 430 km pour la Volkswagen ID.3 et d'environ 530 km pour les ID.4 et ID.5 (grâce à la batterie de 77 kWh). Pour information, la superficie du Vatican est de 0,44 km2, soit le plus petit État souverain du monde.

Volkswagen ID.3 restylée

D'une manière générale, le plan annoncé par le Vatican comprend une série de projets de développement durable visant à réduire l'impact sur l'environnement. Outre le parc de voitures électriques, l'État s'engage à mettre en place le réseau de recharge sur son territoire et à veiller à ce que l'énergie provienne exclusivement de ressources renouvelables.

Le pape et la voiture électrique

À noter que ce n'est pas la première fois que le Vatican s'intéresse aux voitures écologiques. Déjà en 2019, le pape s'est vu offrir deux smart EQ forfour en prêt gratuit de Mercedes pour cinq ans, tandis que plus récemment, le pape François a reçu en cadeau une Toyota Mirai dotée d'une technologie de pile à combustible à hydrogène.

En outre, en 2021, des plans ont été annoncés pour une papamobile entièrement électrique basée sur la Fisker Ocean. Pour l'instant, il n'y a aucune précision, mais il est possible que ce projet revienne sur la table puisque la première Ocean a été produite en mai dernier.