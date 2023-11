Le Volkswagen T-Roc restylé est commercialisé depuis quelques mois dans différentes versions. Son tarif va de la version de base Life à la version sportive R-Line, en passant par la version Style. À partir d'aujourd'hui, cependant, il peut également être commandé dans la nouvelle version Sport, dotée d'un riche équipement de série et disponible pour toutes les motorisations.

Il s'agit d'une édition limitée conçue pour offrir de série tous les accessoires les plus recherchés, avec un grand avantage pour le client final.

Presque tout de série

Le nouveau Volkswagen T-Roc Sport est basé sur la version Life de base, à laquelle il ajoute des jantes en alliage noir de 18 pouces Grange Hill, des vitres arrière teintées, une climatisation automatique Climatronic à deux zones avec commandes tactiles et bien d'autres choses encore.

Elle peut être choisie dans la couleur standard Ascot Grey, ou sur demande dans Pure White, Deep Black, Pyrit Silver, Indium Grey et Petroleum Blue, et assortie à tous les moteurs et boîtes de vitesses disponibles, tant diesel qu'essence.

Volkswagen T-Roc Sport

Pour tous les moteurs

La liste des prix du nouveau Volkswagen commence à 30 900 euros pour la version équipée du moteur 1.0 TSI de 110 ch et de la boîte de vitesses manuelle à six rapports et va jusqu'à 35 700 euros pour la version équipée du moteur 1.5 TSI de 150 ch et de la boîte de vitesses DSG à sept rapports.

Au milieu se trouve la version turbodiesel 2.0 TDI de 115 ch avec boîte de vitesses manuelle à 6 rapports, proposée au prix de 35 150 euros. Au total, le "Customer Benefit" de la version par rapport à l'achat de la voiture avec toutes les options séparées est de plus de 1 000 euros, une valeur qui peut augmenter si vous choisissez de financer la voiture avec la formule Volkswagen Value Project.