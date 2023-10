Des prototypes de la Volkswagen Golf facelift ont été repérés, en phase de test, depuis plusieurs mois, mais ce n'est qu'au début du mois d'octobre que nous avons posé les yeux sur la GTI, pour la première fois. Un nouveau rapport du magazine britannique Autocar indique que la version mise à jour de cette dernière sortira au début de l’année 2024 avec quelques changements importants. Le chef de file de ces nouveautés serait un moteur à essence turbocompressé amélioré, de 2,0 litres, produisant plus que les 241 ch disponibles actuellement.

Ce n’est pas très surprenant étant donné que Volkswagen vend des Golf GTI plus puissantes, en Europe, depuis de nombreuses années. Un exemple pertinent est la Clubsport qui développe 296 chevaux. Elle n’oppose pourtant aucune concurrence à la R puisqu’elle a toujours moins de puissance et une configuration à traction avant. Autocar suppose que la GTI ordinaire pourrait bénéficier d’une augmentation de puissance de 20 ch, ce qui la porterait à 261 ch pour refléter la Passat et le Tiguan 2024.

Selon le même rapport, le moteur à quatre cylindres pourrait être porté à environ 407 Nm de couple, ce qui représenterait une augmentation d’environ 37 Nm de couple par rapport à la Golf GTI actuelle. La Clubsport que nous avons mentionné plus tôt est évaluée à 400 Nm de couple. Même si l'édition spéciale "380" dévoilée fin août a marqué la fin de la boîte manuelle à six rapports, il reste encore de l'espoir pour un changement de dernière minute. Les réglementations édulcorées sur les émissions Euro 7 pourraient convaincre la marque allemande de prendre un virage à 180 degrés et de continuer à vendre sa Golf performante avec une boîte manuelle.

Les dernières années de vie pour la Golf thermique

Les autres améliorations en cours incluent un essieu arrière plus rigide et une suspension adaptative améliorée. Des photos d'espionnage ont révélé qu'il y aurait de légers changements extérieurs tandis que l'intérieur recevrait un écran tactile beaucoup plus grand pour correspondre au dernier système d'info-divertissement du constructeur de Wolfsburg.

Autocar pense que Volkswagen voudra célébrer les 50 ans de la Golf GTI en 2026 avec une variante spéciale "Edition 50" offrant encore plus de puissance et d'autres nouveautés.

N'oublions pas que Volkswagen a déjà annoncé que ce modèle de huitième génération sera la dernière Golf à proposer des moteurs à combustion, ce qui signifie que la prochaine mise à jour sera effectivement le chant du cygne du thermique. Fin septembre, la marque allemande a révélé que la Mk9, entièrement électrique, sera fabriquée à Wolfsburg vers la fin de la décennie, sur l'architecture Scalable Systems Platform (SSP).

