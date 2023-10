Depuis quelque temps, de nombreux constructeurs récitent le "de profundis" des citadines, vouées à disparaître du marché européen en raison des normes antipollution Euro 7, qui entreront en vigueur en 2025. Seulement, il n'en est rien.

Maintenant que le successeur de l'Euro 6 a été reporté et adouci, même si ce n'est pas encore officiel, les petites voitures des segments A et B pourraient rester sur le marché. Voyons comment et pourquoi.

Plus facile

Lorsque les nouvelles normes Euro 7 ont été présentées, pratiquement tous les constructeurs européens et toutes les associations professionnelles ont déclaré qu'elles étaient impossibles à respecter pour les voitures citadines. Pas tant d'un point de vue technique que commercial.

Selon l'Acea, l'association des constructeurs automobiles européens, le respect des nouvelles normes aurait coûté aux constructeurs 1 000 euros supplémentaires par modèle, et deux fois plus aux consommateurs.

Par conséquent, des modèles populaires comme la Fiat Panda, la Volkswagen Polo et la Skoda Fabia, pour ne donner que quelques exemples, auraient des prix beaucoup plus élevés et ne seraient pas rentables. Résultat : un nettoyage de la gamme et un adieu aux petites voitures, pour une baisse de 7 à 10 % des immatriculations européennes selon Luca De Meo, président de l'Acea.

Fiat Panda 4x40° Volkswangen Polo

Maintenant que la norme Euro 7 a été repensée en termes de calendrier et de normes, les voitures citadines pourraient avoir la vie sauve.

"Cela devrait permettre la production de voitures moins chères. Le fait que la proposition du Conseil soit un pas dans la bonne direction permet de relâcher un peu la pression." - membre de l'Acea à Automotive News.

Certains disent non

De l'autre côté de la barrière, Transport & Environment, une association formée par des ONG européennes promouvant le transport durable au niveau européen, a déclaré, par l'intermédiaire d'Anna Krajinska, responsable des émissions des véhicules et de la qualité de l'air à T&E, qu'"il n'y a aucune garantie que les constructeurs automobiles recommenceront à produire des petites voitures avec une norme Euro 7 moins stricte". À l'appui de cette thèse, elle a souligné que les SUV ont désormais pris la place des voitures des segments A et B.

Comme écrit au début, le dernier mot n'est cependant pas encore dit : le vote sur les modifications de la norme Euro 7 aura en effet lieu au Parlement européen au début du mois de novembre.