En mai, la BMW Série 5 a été complètement relookée, devenant même zéro émission avec une puissance allant jusqu'à 601 ch. Elle arrivera chez nos concessionnaires à la fin de l'année et le constructeur bavarois dévoile aujourd'hui la Série 5 réservée à la Chine.

Comme d'habitude, certaines caractéristiques sont exclusives aux clients chinois (à commencer par la longueur). La Série 5 et l'i5 pour la Chine seront produites localement, c'est-à-dire qu'elles seront assemblées à l'usine de Dadong, exploitée par la coentreprise BMW-Brilliance.

Plus grande, mais ce n'est pas tout

La nouvelle Série 5 gagne 97 mm en longueur (5,06 m), 32 mm en largeur (1,90 m) et 36 mm en hauteur (1,52 m). L'empattement a également augmenté de 20 mm, pour un total de près de 3 mètres. En Chine, la berline ne sera vendue qu'en version à empattement long.

La BMW Série 5 réservée à la Chine

Malheureusement, BMW n'a pas encore fourni de détails sur les dimensions. Toutefois, si l'on considère que la précédente génération de Série 5 Li était plus longue d'environ 13 centimètres que le modèle standard, la nouvelle Série 5 Li devrait mesurer environ 5,18 mètres.

En ce qui concerne le design, les nouveaux phares LED et l'éclairage des contours des grilles à l'avant n'ont rien de nouveau, mais le modèle chinois reçoit un "5" lumineux exclusif. Il est situé dans la zone du pli Hofmeister et émet des impulsions bleues sur l'i5 lorsque la voiture est en charge. Sur la série 5 à moteur thermique, le chiffre s'allume en blanc.

L'intérieur de la BMW i5 LWB pour la Chine

Il est évident que l'augmentation de la longueur a un effet positif sur l'empattement et offre donc plus d'espace pour les jambes des passagers à l'arrière. Mais ce n'est pas la seule amélioration par rapport à la Série 5 standard : la Chine reçoit également un écran panoramique de 31,1 pouces avec une résolution 8K et une connectivité 5G, empruntée à la Série 7 haut de gamme.

Parmi les autres caractéristiques disponibles pour les modèles thermiques et électriques, citons la climatisation à quatre zones et un système audio premium Bower & Wilkins.