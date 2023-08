Cette Lamborghini Huracan Sterrato à 280 000 dollars passe du showroom au ruisseau d'une montagne en à peine trois minutes.

Ce conducteur a pris livraison de sa nouvelle Lamborghini et s'est immédiatement dirigé vers les collines. "Dans l'heure qui suit, elle sera littéralement recouverte de boue", a-t-il déclaré à la concession.

Galerie: Lamborghini Huracan Sterrato : essai

58 Photos

Pour être honnête, le hors-piste, dans ce cas, semble être un chemin de terre relativement bien entretenu qui semble praticable par presque n'importe quelle voiture. En fait, le conducteur commente la quantité de trafic sur la route, et à un moment donné, nous voyons une Toyota Corolla partager l'espace sur la terre. Bien sûr, cette Corolla n'a pas un V10 de 602 chevaux aux quatre roues, et elle ne coûte certainement pas plus de 270 000 euros et n'abat certainement pas le 0 à 100 km/h en 3,4 secondes. Mais c'est exactement de cette manière que Lamborghini a présenté le Sterrato au monde, en s'attaquant à des routes moins fréquentées avec des pneus spéciaux et une garde au sol un peu plus importante.

Cependant, nous soupçonnons Lamborghini de ne pas avoir envisagé d'envoyer la Sterrato dans un ruisseau. C'est pourtant ce qui se passe plus tard dans la vidéo, à un moment où la route semble devenir un peu moins praticable pour les voitures. Il s'agit d'un ruisseau peu profond, mais on ne voit pas tous les jours une Lamborghini Huracan traverser un cours d'eau. Et il semble que la supercar n'ait eu aucun problème puisque la vidéo se termine avec le propriétaire garé devant une Bugatti, parlant de la façon dont la Sterrato sera perpétuellement sale avec lui.

Seules 1 499 Huracan Sterrato vont être produites. Nous soupçonnons donc que beaucoup d'entre elles vivront une vie choyée dans des garages confortables, mais au moins l'une d'entre elles est conduite comme Lamborghini l'avait prévu.