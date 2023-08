Le passage du V8 au quatre cylindres hybride rechargeable pour les versions AMG de la Classe C (et au six cylindres hybride rechargeable pour la Classe E) ne semble pas avoir convaincu les amateurs de Mercedes.

Selon Car and Driver, un an après la présentation de la C 63 AMG (et alors que la E 63 AMG devrait être présentée dans les prochains mois), le constructeur allemand envisage déjà de revenir au V8.

Pour la firme à l'étoile, il s'agirait d'un choix naturel permettant de mieux rivaliser avec les BMW et Audi plus sportives.

Selon deux sources qui préfèrent rester anonymes, Mercedes souhaiterait monter le V8 4.0 biturbo M177 dans les Classe C et Classe E AMG en 2026. Cette unité de puissance est actuellement utilisée pour l'AMG GT63 S E Performance et l'AMG S 63 - toutes deux hybrides rechargeables - avec une puissance totale de 843 et 802 ch respectivement.

Mercedes C 63 AMG S E Performance

Bien entendu, il s'agirait également d'un groupe motopropulseur hybride rechargeable, tandis que les composants "thermiques" nécessiteraient quelques ajustements pour répondre aux normes Euro 7 et pour tenir sous le capot de la Classe C et de la Classe E, deux modèles plus petits que les deux premières Mercedes.

Il V8 montato sulla Mercedes S 63 AMG

D'ailleurs, toujours selon Car and Driver, les Classe C et Classe E à moteur thermique pourraient rester sur le marché même après 2028. Il en va de même pour les variantes AMG.

D'une certaine manière, la démarche de Mercedes est presque "obligatoire". En effet, la concurrence a relégué les quatre cylindres aux modèles les plus compacts, tandis que les modèles haut de gamme sont équipés de moteurs d'au moins six cylindres. C'est le cas de la BMW M3 (6 cylindres en ligne 3.0 biturbo non électrifiés), de la nouvelle Audi RS 6 (pour laquelle on attend un V6 hybride rechargeable) et de la future M5 (4.4 V8 biturbo hybride rechargeable).