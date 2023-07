La semaine dernière, Mercedes-Benz a publié ses ventes trimestrielles et sa situation financière, qui ont montré des signes positifs pour l'année actuelle jusqu'à présent. Le constructeur automobile allemand a enregistré 515 746 livraisons au deuxième trimestre 2023, ce qui représente une augmentation de 6 % par rapport à la même période l'an dernier et les divisions haut de gamme Mercedes-AMG et Mercedes-Maybach enregistrent une croissance de 19 et 39 %, respectivement. Mais même si les choses se présentent bien pour le second semestre, la marque n'a pas l'intention de baisser ses prix.

En fait, Mercedes continuera de les augmenter et cela a été confirmé par le directeur financier de la société, Harald Wilhelm, juste après la publication du rapport financier du deuxième trimestre. "Les prix seront-ils aussi forts durant les prochains trimestres ? Nous serons un peu plus prudents... mais nous avons encore des augmentations de coûts à digérer", a déclaré Wilhelm à Automotive News Europe lors d'une conférence de presse.

Galerie: Nouvelle Mercedes Classe E 2023

74 Photos

Pourquoi cette hausse ?

Pour faire simple, Mercedes estime que ses coûts vont continuer d'augmenter dans les mois à venir. Cela comprend les dépenses de production, de recherche et le développement. En général, le constructeur automobile a calculé que ses coûts en 2023 ont été nettement plus élevés qu’en 2022.

Pour ce qui est de l’aspect positif, Mercedes est l'une des rares entreprises à faire état d'une chaîne d'approvisionnement "sensiblement améliorée". En outre, les prix de l'énergie devraient rester à un niveau nettement inférieur à celui de 2022, pour le reste de 2023 mais aussi en moyenne sur l'ensemble de l'année.

Mais alors que les Allemands pensent que cela aura des avantages pour le développement des marchés automobiles au second semestre, la demande de nouvelles voitures haut de gamme restera probablement modérée sur certains des marchés les plus importants de la marque.

Enfin, compte tenu de la hausse continue des prix, quelles sont les perspectives du constructeur automobile pour le second semestre 2023 en termes de ventes ? Le rythme du premier semestre devrait rester à peu près le même, et les ventes sur l’année complète en cours sont donc considérées à un niveau similaire à 2022.