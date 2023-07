"Nous allons vous montrer comment nous avons l'intention de redéfinir le segment Entry Luxury". C'est ainsi que le concept présenté par Mercedes au salon de Munich 2023 a été annoncé il y a quelques jours. Quelques mots seulement, sans détails particuliers. Aujourd'hui, la première image qui montre, dans l'ombre, le prochain modèle de la firme à l'étoile.

Il s'agira d'une berline et non d'une compacte, elle sera donc l'héritière directe de la CLA et non de la Classe A, démontrant ainsi que Mercedes croit toujours au modèle classique.

Ce que nous savons

La photo ne révèle naturellement que des détails et au-delà des volumes, se dessinent les lignes qui partent du nez et de l'arrière et qui longent une partie des flancs. Ces éléments semblent être lumineux, et qui sait si Mercedes n'a pas décidé de pousser plus loin l'éclairage sur les flancs. Ces éclairages sont de plus en plus présents sur les voitures modernes.

Nous savons également que le concept - et le modèle de série, photographié il y a quelques jours lors de tests et attendu pour 2025 - sera basé sur la nouvelle plateforme MMA, définie comme "electric first". C'est-à-dire conçue pour les voitures électriques avant tout, mais qui pourra également accueillir des moteurs thermiques. Un équipement flambant neuf accompagné d'un système d'exploitation entièrement repensé et riche en fonctionnalités.

Mercedes évolue avec son temps

Le nouveau concept ne sera pas la seule nouveauté apportée par Mercedes au salon de Munich 2023. L'entreprise présentera les EQA, EQB et EQV restylés, ainsi que le concept Vision EQXX et la dernière Vision One-Eleven. Ils seront accompagnés de toute la gamme électrique, également à l'essai.

Mercedes EQXX Mercedes Vision One-Eleven

La marque présentera 30 voitures pour des essais de conduite et sera présente à la fois dans la partie en plein air appelée Open Space et dans les halls d'exposition.