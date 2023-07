Alors que la Mercedes-Benz CLA vient d’être dotée d’un lifting, la nouvelle génération est déjà en cours de test. En regardant ces photos, on aurait pu penser qu’il s’agissait d’une berline EQA entièrement électrique. Mais nous savons maintenant que le moteur à combustion continuera d’être exploité dans le prochain modèle.

Pris en photo à des altitudes plus élevées, la Mercedes fortement camouflée que vous voyez ici n’est finalement pas si bien couverte que cela. Grâce à une combinaison d'un bon positionnement et d'un ensoleillement éclatant, deux caractéristiques trahissent le véhicule d’essai. Le premier est l'absence d'un port de chargement visible sur le côté droit, une caractéristique qui a été clairement aperçue sur un prototype lors d'essais hivernaux. Au lieu de cela, nous voyons une trappe sur le côté gauche qui correspond en tout point à la position de la trappe à carburant sur la CLA 2024.

Galerie: Mercedes-Benz CLA (2024)

3 Photos

Pas de présentation avant 2024

Le deuxième élément se situe à l’arrière. Le photographe n’a capturé qu’un seul tuyau d'échappement caché à la vue de tous, à droite de la plaque d'immatriculation. De plus, nous ne voyons aucune preuve qu'il s'agit d'un modèle hybride rechargeable (autocollant ou autre) nous avons donc probablement affaire au quatre cylindres turbocompressé familier de 2,0 litres incorporant un doux système hybride de 48 volts.

Ce sont les principaux points à retenir de ce lot de photos d'espionnage. L'extérieur reste fortement couvert, avec toutes sortes de caractéristiques et de morceaux trompeurs qui couvrent les zones clés à l'avant comme à l'arrière. Cependant, les phares sont étonnamment détaillés, et nous donne un bon aperçu du nouveau style à venir. Notez aussi que le faux renflement sur le capot le fait paraître plus grand qu'il ne l'est réellement.

La prochaine CLA sera développée à partir de la plate-forme Mercedes Modular Architecture (MMA), qui est conçue pour accueillir tous types de moteurs : électrique, hybride rechargeable et thermique. La CLA 2024 restylée étant très récente, ne vous attendez pas à voir la nouvelle génération sortir avant 2024 voir même au delà.