Audi nous a tous déconcertés en 2017 lorsqu'elle a introduit un système de dénomination à deux chiffres pour l'ensemble de sa gamme. La terminologie est basée sur la puissance, de "30" pour les voitures qui ont 109-128 chevaux jusqu'à "70" pour les véhicules qui ont au moins 536 chevaux. La combinaison de deux chiffres apparaît aux côtés des badges habituels tels que TFSI, TDI et Quattro. Après seulement sept ans, l'entreprise a décidé d'abandonner ces désignations vagues.

Le Q6 E-Tron, révélé cette semaine, ouvre la voie, bien que le changement ait techniquement commencé avec le Q8 E-Tron. Vous ne trouverez pas non plus les chiffres sur le hayon du SUV électrique le plus grand. Cependant, Audi continue d'utiliser une stratégie de dénomination déroutante dans la documentation officielle du Q8 E-Tron. Florian Hauser, responsable des ventes et du marketing produit pour les véhicules électriques à batterie chez Audi, a déclaré à Auto Express que la société n'avait plus besoin de mettre des chiffres.

Les quatre anneaux cherchent à simplifier l'offre d'un modèle, en pointant vers le nouveau crossover électrique. Le Q6 normal à transmission intégrale est connu sous le nom de Q6 E-Tron Quattro, tandis que la version chaude est appelée SQ6 E-Tron. Une future variante à propulsion arrière portera le nom de Q6 E-Tron. Cependant, Audi pourrait devoir ajouter un suffixe tel que "Performance" pour clarifier la gamme d'un modèle proposé avec plusieurs tailles de batterie.

Les véhicules électriques ne seront pas les seuls à adopter ce système de dénomination rationalisé, puisque les voitures à essence et diesel sont appelées à suivre le mouvement. Enfin, en quelque sorte. Audi a déclaré au magazine britannique que la combinaison à deux chiffres serait supprimée sur le coffre et sur les hayons des voitures à moteur à combustion interne. Cependant, la marque d'Ingolstadt n'a pas encore décidé si l'ancienne nomenclature sera complètement abandonnée en la retirant des configurateurs, des supports marketing, etc.

D'autres changements de noms sont à venir. Il y a un an, l'ancien PDG d'Audi, Markus Duesmann, a confirmé que l'A4 deviendrait l'A5 pour sa prochaine génération, tout comme l'A6 passera à l'A7. Par conséquent, préparez-vous à voir apparaître une A5/S5/RS5 Avant et une A7/S7/RS7 Avant, aussi bizarre que cela puisse paraître. Reste à savoir si une berline succédera à l'A4 sortante, puisque toutes les photos d'espionnage ont montré la Sportback à cinq portes. Ce serait une décision inhabituelle de la part d'Audi d'arrêter de proposer une rivale à la berline BMW Série 3 et à la berline Mercedes Classe C.

La mise à niveau des A4 et A6 essence/diesel fait partie du plan de l'entreprise visant à utiliser des nombres impairs pour les véhicules équipés de moteurs à combustion et des nombres pairs pour les VE. Le fait de renommer les deux gammes de modèles permettra de faire de la place dans le portefeuille pour les modèles A4 et A6 alimentés par batterie.

Par ailleurs, Audi a l'intention d'abandonner le supermini A1 et le crossover sous-compact Q2 une fois que les modèles de la génération actuelle auront atteint leur vitesse de croisière. La TT a été arrêtée en novembre 2023 et la production de la R8 s'achèvera ce mois-ci.

Entre-temps, Audi prépare un SUV Q9 de grande taille avec une troisième rangée spacieuse, réponse tardive aux Mercedes GLS et BMW X7. Le Q9 sera l'un des derniers nouveaux modèles à moteur à combustion interne, car Audi a l'intention de ne lancer que des véhicules électriques à partir de 2026. Elle prévoit d'arrêter la production de voitures à essence d'ici 2033 pour devenir une marque exclusivement électrique.

