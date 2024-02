C'est un moment de transition important pour Audi. La marque d'Ingolstadt poursuit sa stratégie électrique, avec de nombreux modèles à zéro émission qui seront dévoilés d'ici 2026, année à partir de laquelle toutes les nouvelles Audi seront alimentées par des batteries.

Parallèlement, la marque continue de développer de nouvelles voitures à moteur thermique, dont l'A7 Avant. Non, il n'y a pas d'erreur dans le nom : comme le précise la marque, à ce stade, les modèles 100% électriques adoptent une numérotation paire, tandis que les autres ont une numérotation impaire. Ainsi, si l'A6 et l'A6 Avant seront électriques, l'A7 et l'A7 Avant seront essence et diesel.

Un nouveau visage

L'A7 et l'A7 Avant sont en phase de test sur route depuis un certain temps déjà. Prototypes et mulets ont été filmés à plusieurs reprises par nos espions et, à quelques mois de la présentation officielle, le moment est venu d'essayer d'imaginer leurs formes.

Audi A7 Avant, le rendu de Motor1.com

Comme nous l'avons vu sur les photos espion, l'A7 Avant (qui devrait toujours mesurer environ 5 mètres de long) adoptera une toute nouvelle face avant, avec une calandre Singleframe encore plus large, dotée de lamelles horizontales chromées qui donnent de la profondeur au "nez" de la voiture. Les grandes prises d'air sur les côtés du pare-chocs renforcent la musculature de la zone avant.

Pour le reste, la nouvelle Audi devrait se distinguer par des flancs encore plus généreux et des passages de roues plus larges, qui évoquent sportivité et solidité. En outre, les poignées de porte devraient être rétractables afin d'améliorer l'aérodynamique de la voiture. Sur les photos espion, nous avons également pu voir l'arrière, qui pourrait recevoir une barre de LED et des feux verticaux sur les côtés.

Les motorisations possibles

Les changements importants ne manqueront pas, avec une nouvelle peinture, des jantes en alliage et une instrumentation totalement renouvelée. Sur ce dernier point, il est cependant difficile de faire des prévisions concrètes, tout comme il est compliqué d'imaginer la gamme de moteurs.

Audi A7 Avant, photo espion de l'arrière

Actuellement, l'A6 dispose de moteurs à essence, diesel et hybrides rechargeables. La présence de nouveaux moteurs à essence et hybrides légers rechargeables (ces derniers étant dotés d'une batterie plus grande et plus efficace) ne fait guère de doute, tandis que l'avenir des versions diesel est plus incertain.

Un autre point d'interrogation concerne l'héritière de la RS 6, qui pourrait être pour la première fois une hybride rechargeable, plus puissante que les 630 ch actuels.