Audi a dévoilé le Q6 e-tron, le quatrième véhicule électrique de la gamme qui comble le fossé entre le Q4 e-tron et le Q8 e-tron en termes de taille et de prix. Il s'agit d'un SUV 100 % électrique basé sur la nouvelle plateforme Premium Platform Electric (PPE) de la nouvelle génération de Porsche Macan, qui introduit un certain nombre de nouvelles caractéristiques en termes de technologie embarquée et de dynamique de conduite pure.

L'Audi Q6 e-tron peut être commandée à partir de la fin mars et du début avril, avant d'arriver chez les concessionnaires à l'été, d'abord en deux versions différentes, toutes deux dotées d'une transmission intégrale. Combien coûte le Q6 e-tron ? Vous trouverez tous les prix à la fin de cet article ou en cliquant sur la vidéo en couverture ci-dessus.

Audi Q6 e-tron (2024) : l'extérieur

Malgré de gros chiffres, la nouvelle Audi Q6 e-tron masque très bien ses dimensions. Il est plus long de quelques centimètres que son frère Q5, mais plus bas de quelques centimètres, à 1,65 mètre. Il se situe exactement à mi-chemin entre le Q4 e-tron et le Q8 e-tron, dépassant le premier de 20 cm en longueur et s'arrêtant à 15 centimètres du second. En termes de style, on retrouve tous les codes stylistiques qui ont fait la fortune d'Audi ces dernières années, avec des lignes à la fois élégantes, douces et musclées.

Audi Q6 e-tron (2024)

La nouvelle plateforme a permis de minimiser les porte-à-faux, notamment à l'avant, l'habitacle reposant toujours sur l'essieu arrière. L'aspect latéral est souligné par des jantes de 18 à 21 pouces de diamètre, selon les versions, et les éléments hi-tech distinctifs ne manquent pas, comme les nouveaux phares OLED dont la signature lumineuse est personnalisable depuis l'écran central d'infotainment et peut représenter une série de symboles communiquant avec d'autres voitures et l'environnement alentour.

Audi Q6 e-tron, les dimensions

Modèle Longueur Largeur Hauteur Étape Audi Q6 e-tron 4,77 mètres 1,99 mètres 1,65 mètres 2,89 mètres

Audi Q6 e-tron (2024): l'intérieur

Le cockpit du nouveau Q6 e-tron a déjà été dévoilé en détail il y a quelques mois et présente un certain nombre de nouvelles solutions qui s'appliqueront désormais à l'ensemble de la gamme. L'une des principales est le grand écran double incurvé composé d'un écran d'instrumentation de 11,9 pouces et d'un écran central de 14,5 pouces, tous deux OLED. Il y a aussi un affichage tête haute avec fonction de réalité augmentée et un écran dédié au passager qui, étant polarisé, peut être utilisé pour regarder des vidéos sans distraire le conducteur.

Audi A6 e-tron (2024)

L'ensemble du système d'infodivertissement est basé sur la technologie Google Automotive et intègre un logiciel permettant de planifier la recharge en cours de route en affichant les stations de courant continu et alternatif, ainsi que les points de recharge occupés et le préchauffage de la batterie. Presque toutes les commandes sont intégrées à l'écran tactile, y compris la climatisation, à l'exception du réglage du volume et des feux de détresse.

Le choix des matériaux est bon, avec du similicuir alternant avec de la microfibre dynamique (sur le Q6 plus sportif) et des plastiques usinés, juste un peu rigides dans les parties basses de l'habitacle. Compte tenu des dimensions extérieures généreuses, le coffre est grand (526 litres), et un espace supplémentaire de 64 litres sous le capot avant et même à l'intérieur on peut voyager confortablement. En revanche, le cinquième passager est sacrifié par le tunnel central saillant et l'étroitesse du dossier.

Audi Q6 e-tron (2024): moteurs, batterie et autonomie

L'Audi Q6 e-tron sera disponible au lancement en deux versions différentes, toutes deux à transmission intégrale, l'entrée de gamme 285 kW (387 ch) et la SQ6 380 kW (516 ch) : la première est disponible avec deux batteries différentes, une nette de 79 kWh et une plus grande nette de 95 kWh, la seconde uniquement avec la plus grande batterie. En termes d'autonomie, la "base" revendique 625 km selon le cycle d'homologation WLTP, la SQ6 585. Deux variantes à propulsion arrière pouvant être combinées avec les deux batteries arriveront également plus tard.

Audi Q6 e-tron (2024)

Par rapport à son cousin Porsche Macan, qui utilise des moteurs synchrones à aimants permanents à l'avant et à l'arrière, Audi utilise un moteur asynchrone (moins puissant et moins cher) pour les roues avant, qui a l'avantage de pouvoir être déconnecté pendant la conduite et donc de réduire la consommation. En ce qui concerne la recharge, le Q6 e-tron est équipé d'un chargeur embarqué de 11 kW AC (le chargeur de 22 kW sera bientôt disponible en option) et d'un chargeur de 270 kW DC qui, grâce à son architecture de 800 volts, permet de charger de 10 à 80 % en 21 minutes.

Audi Q6 e-tron (2024): les prix

L'Audi Q6 e-tron pourra être commandée à partir de la fin mars et du début avril avant d'arriver chez les concessionnaires au cours de l'été. En ce qui concerne les prix, le Q6 e-tron est proposé à partir d'environ 83 450 euros et le SQ6 à partir d'environ 98 870 euros, tous les prix ne tenant pas compte des incitations et des remises.

