Voici la nouvelle Audi SQ5 qui, d’après ces clichés, semble avoir la carrosserie complète de série ainsi que ses feux (avant et arrière) achevés. Le système des quatre ports d’échappement reste et il faut espérer qu’Audi ne déçoive pas avec ce crossover.

Roulant assez près du sol grâce à une configuration de suspension plus rigide, ce SQ5 en préparation ressemble davantage à une berline sportive surdimensionnée. À la manière typique d'Audi, le style semble évolutif et nous avons l'impression que certains éléments de conception sont dérivés du Q4 E-Tron. Même avec le camouflage, il y a un changement important que nous pouvons remarquer à l'arrière où l'énorme hayon à clapet n'est plus, donc l'ouverture est probablement plus étroite.

Galerie: 2022 Audi Q4 E-Tron

15 Photos

Les photographes n'ont pas pu jeter un œil à l'intérieur, mais les prototypes précédents ont vu leur intérieur photographié pour révéler des changements massifs. Audi utilise un système d'info-divertissement massif qui ressemble à une tablette, rejoint par un écran conducteur numérique de forme rectangulaire qui n'est plus parfaitement intégré au tableau de bord. La console centrale accueillera quelques commandes conventionnelles, ainsi qu'un badge Quattro, bizarrement assez grand, positionné entre l'écran principal et les bouches d'aération centrales.

La dernière génération à moteurs thermiques

Il s’agit certainement de la dernière génération de Q5 à proposer des moteurs à combustion. Audi a clairement indiqué qu'elle lancerait ses dernières voitures thermique en 2025, et que toutes les autres seraient des véhicules 100 % électriques à partir de 2026. En 2033, la marque de luxe basée à Ingolstadt cessera complètement la production de voitures essence/diesel.

Selon les marchés, l'Audi SQ5 est habituellement équipée d’un V6 à essence ou diesel. Une certaine forme d’électrification sera probablement intégrée au modèle de nouvelle génération, en particulier avec l’approche de la norme Euro 7, alors attendez-vous à une hybride légère, au minimum. Espérons que la BMW X3 M50i concurrente conservera les six cylindres au lieu de passer à un moteur à quatre cylindres. Quoi qu’il en soit, il semble très peu probable que la puissance diminue par rapport au modèle sortant.

On espère voir le Q5 de troisième génération depuis mars 2022, il y a donc de fortes chances que la première mondiale ait lieu avant la fin de cette année. Toutefois, Audi pourrait décider de dévoiler le SQ5 à une date ultérieure. En revanche, on ne sait pas si la marque allemande sortira enfin un RS Q5 pour affronter les BMW X3 M et Mercedes-AMG GLC 63.