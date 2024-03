Audi a soumis la famille A3 à un lifting. Jusque-là, tout va bien. Et si vous voulez connaître tous les petits détails de ce discret remaniement, nous vous recommandons de cliquer sur les liens en bleus ci-dessous. Ou alors vous êtes déjà venu de là pour en savoir plus sur la véritable nouveauté - l'Audi A3 cross allstreet.

"Dès le premier coup d'œil, l'Audi A3 allstreet se distingue des autres dérivés de la famille A3. En tant que crossover dans la catégorie des compactes premium, elle a un look totalement original. L'objectif était de faire ressortir encore plus clairement la plus grande garde au sol grâce à des éléments de design spécifiques". Stephan Fahr-Becker - Chef d'équipe design extérieur Audi AG

Cela s'est traduit, entre autres, par l'accentuation verticale de la calandre Singleframe peinte en noir mat. Elle est également plus haute que celle de l'A3 Sportback normale et doit ainsi rapprocher le crossover des modèles Q. Trois moulures typiques d'allstreet à l'avant et à l'arrière renforcent en outre le caractère tout-terrain. À l'avant, elles sont intégrées dans la lèvre du spoiler, qui suggère une protection anti-encastrement, et à l'arrière, dans le diffuseur faisant partie du pare-chocs arrière. S'y ajoutent des baguettes de seuil sombres dans la partie inférieure des portes. Le toit de l'Audi est équipé d'un rail de série.

Le châssis de l'A3 allstreet a une position plus élevée de 15 millimètres par rapport à l'A3 Sportback avec châssis de série. Si l'on ajoute à cela le diamètre plus important des pneus, on obtient 30 millimètres de garde au sol supplémentaire. De larges passages de roue soulignent les passages de roue dans lesquels tournent des jantes de 17 pouces de série. Des roues de 18 et 19 pouces sont également disponibles en option pour les deux modèles.

Il n'y a pas vraiment de concurrence pour la compacte surélevée. Kia a le XCeed, mais c'est tout. Nous avons demandé à Audi quel était l'intérêt de l'A3 allstreet. La réponse est grossièrement résumée : On veut poursuivre le succès de l'A1 allstreet (anciennement A1 Citycarver) une classe au-dessus, les clients peuvent se différencier davantage avec ce dérivé et on offre "un confort accru sous la forme d'une position d'assise plus élevée, d'un accès confortable et d'une meilleure vue panoramique". Il est difficile de juger si l'A1 haute est vraiment un succès, le reste est bien sûr plausible.

Comme les autres modèles A3, l'allstreet pourra être commandée à partir du mois de mars et sortira des chaînes de production d'Ingolstadt. Elle peut être commandée en tant que 35 TFSI avec un agrégat de 1,5 litre qui développe 150 ch. Avec une boîte automatique à sept rapports et, plus tard, une boîte manuelle à six rapports. En diesel, le 35 TDI, qui développe également 150 ch, ne peut être équipé que de la S tronic à 7 rapports. Une version à transmission intégrale suivra en 2025 en combinaison avec le moteur à essence de 2,0 litres. Les prix commencent à 39 980 euros.