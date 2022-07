Trois ans après ses débuts, l'heure du restylage a sonné pour le Kia XCeed. Le crossover sud-coréen reçoit quelques mises à jour esthétiques à l'intérieur et à l'extérieur, plus de technologiques embarquées et une nouvelle finition aux accents sportifs.

Le Kia XCeed restylé est immédiatement reconnaissable à ses nouveaux feux à LED à l'avant et à l'arrière. Toute la partie avant est également nouvelle, avec une calandre redessinée et de nouveaux inserts noirs et gris dans la zone d'admission d'air.

À l'arrière, un nouveau diffuseur noir avec inserts chromés se distingue, tandis que de nouvelles jantes en alliage allant de 16 à 18 pouces sont disponibles. Les jantes de plus grand diamètre sont réservées à la nouvelle version GT Line.

Cette finition se caractérise par un look plus sportif et la présence de nombreux détails extérieurs et intérieurs exclusifs. Le XCeed GT Line dispose de sièges au design unique, d'un volant à méplat, d'une garniture de toit noire et d'un pommeau de levier de vitesses en cuir perforé.

Au chapitre des technologiques, la dotation s'enrichit d'un nouveau combiné d'instrumentation de 12,3 pouces dont les menus peuvent être configurés en fonction du mode de conduite. L'écran d'info-divertissement de 10,25 pouces, qui peut être combiné avec le système audio JBL Premium, est toujours de la partie.

Les systèmes d'aide à la conduite intègrent toujours le régulateur de vitesse adaptatif et connecté qui réduit automatiquement la vitesse de la voiture à l'approche d'un virage ou dans des zones spécifiques, comme à proximité d'une école ou d'une zone résidentielle.

Il y a également l'alerte d'attention du conducteur, l'assistance à la prévention du trafic transversal arrière qui freine le véhicule en cas de risque de collision en marche arrière, et l'alerte de collision dans l'angle mort.

La gamme de motorisations est toujours assez étendue. Nous retrouvons un moteur GPL 1,0 litre turbo trois cylindres de 120 ch et un moteur essence 1,5 litre turbo quatre cylindres de 160 ch étayé d'une micro-hybridation. Il y a également un bloc diesel micro-hybride 1,6 litre de 136 ch et une version PHEV de 141 ch dotée d'une batterie de 8,9 kWh qui lui permet de parcourir environ 48 km en électrique.

Les premiers XCeed restylés arriveront en concession dès le mois de septembre prochain. L'occasion de découvrir un nuancier de couleurs enrichit avec trois nouvelles teintes : Lemon Splash, Celadon Spirit Green et Yuca Steel Grey. Les tarifs en France n'ont pas encore été annoncés, mais ils seront sans doute très proches de ceux pratiqués actuellement. Pour rappel, le Kia XCeed débute actuellement à partir de 26 090 euros.