Lancée pour la première fois en 2009 et restylé à plusieurs reprises (le dernier restylage date de 2020), le Kia Soul évolue une nouvelle fois avec un design plus moderne et un habitacle qui se modernise.

Cette version restylée fera ses débuts aux États-Unis cet été, tandis qu'en Europe nous le verrons très probablement à la fin de l'année, mais sous une version 100 % électrique uniquement.

Il conserve son identité

Pour un restylage, les nouveautés sont plutôt nombreuses même si l'identité du Soul reste conservée. Nous retrouvons de nouveaux boucliers et de nouveaux dessins pour les optiques avant et les anti-brouillards. De nouvelles jantes de 17 et 18 pouces ont été ajoutés, tandis que la signature lumineuse des feux arrière évolue aussi. Le nuancier est complété avec de nouvelles couleurs.

À l'intérieur, la voiture change un peu moins qu'à l'extérieur. On retrouve de nouvelles selleries et de nouveaux inserts, tandis qu'un nouveau système d'info-divertissement est intégré à l'écran tactile de 10,25 pouces.

Encore plus d'équipements

La dotation de série a également été enrichie, notamment pour les versions les plus haut de gamme. Nous retrouvons une série de systèmes d'aide à la conduite comprenant l'alerte de collision dans l'angle mort, l'alerte anti-collision transversale arrière, l'assistance à la conduite sur autoroute, l'alerte anti-collision avant (avec reconnaissance des piétons et des cyclistes) et l'assistance au maintien de la trajectoire.

Il ne devrait pas y avoir de changements dans la gamme Kia en Europe. Le Soul devrait encore être proposé avec deux batteries de 39,2 et 64 kWh. La première version délivre 136 ch et permet de parcourir environ 276 km, tandis que la seconde dispose de 204 ch et de 452 km d'autonomie. Ces données pourraient être amenées à évoluer en Europe afin de faire face à une concurrence toujours plus affûtée.