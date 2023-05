Les accidents de train sont souvent très désagréables, nous en avons vu un certain nombre et l'issue n'a jamais été bonne. Nous ne pouvons même pas imaginer le choc que représente le fait d'être percuté par une machine qui est des dizaines, voire des centaines de fois plus lourde que votre véhicule. Pour un conducteur d'Audi A4 en Bulgarie, le choc a probablement été bien trop fort, puisqu'il a fait ce qui semble être la chose la plus irrationnelle après avoir survécu à un choc violent avec un train.

La vidéo jointe en haut de cette page montre les secondes qui se sont écoulées après que la berline noire a été heurtée par un train sur un passage à niveau. Nous ne connaissons pas toutes les circonstances de l'accident, mais d'après les commentaires des internautes sur les réseaux sociaux, le conducteur de l'Audi est responsable de l'accident. Aucun rapport de police n'est encore disponible pour le confirmer.

La bonne nouvelle est que personne n'a été blessé et que le conducteur est sorti indemne du véhicule. Ce qui s'est passé ensuite est inexplicable : l'homme a commencé à jeter des pierres sur la vitre avant du véhicule pour tenter de la briser et d'entrer à nouveau dans la voiture. Le but ultime était de trouver et de sauver son téléphone de la voiture en flammes.

L'homme qui filmait la vidéo lui a conseillé d'arrêter de chercher son téléphone et d'essayer plutôt de repousser la voiture sur ses roues. Quelques secondes plus tard, un extincteur est entré en action. Il provenait apparemment du kit de sécurité de la voiture, qui s'est envolé du coffre lors de l'accident. Les médias locaux rapportent que la voiture était équipée d'un système de gaz de pétrole liquéfié (GPL) et qu'un réservoir de GPL se trouvait dans le coffre. Heureusement, il n'a pas explosé et l'incendie a pu être éteint.