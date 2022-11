Les gouvernements espagnol et marocain ont pour projet de créer un tunnel sous-marin entre les deux pays pour relier l'Europe à l'Afrique. Cette route faciliterait le transport de marchandises, de personnes et d'énergie entre les deux continents.

Il faut rappeler que l'Espagne s'est aussi rallié à la France et au Portugal pour construire le nouveau gazoduc BarMar (allant de Barcelone à Marseille) qui permettra d'envoyer du gaz ainsi que de l'hydrogène à toute l'Europe via l'Hexagone.

Le projet de connecter l'Espagne au Maroc ne date pas d'hier. Il a en effet plus de 40 ans, mais il vient d'être réactivé par le gouvernement espagnol. Pour étudier sa faisabilité, deux sociétés ont été créées par le passé : SECEGSA (société espagnole) et SNED (société marocaine). Le gouvernement espagnol vient d'allouer un budget de 750 000 € pour étudier la viabilité de ce projet de grande envergure.

Des voitures, des camions, et même des trains pourraient emprunter ce tunnel pour passer d'un continent à un autre. Il est également envisagé que ce réseau sous-marin permette le transport d'énergie comme le gaz ou l'hydrogène, ainsi que des câbles fibre optique.

D'après la SECEGSA, cette infrastructure aurait une distance de 42 km, dont 27,7 km sous l'eau. Elle serait parcourue en voiture en seulement 30 min. Sa profondeur maximale atteindrait 475 mètres. Enfin, l'entrée et sortie se feraient dans les villes de Tanger (Maroc) et Punta Paloma (Espagne).

D'après le journal espagnol El Diaro, le patron de la société SEGECSA s'est rendu en Allemagne pour rencontrer les représentants de la société Herrenknecht leader sur le marché des tunneliers.

"Des perspectives très favorables s’ouvrent compte tenu de l’évolution des capacités techniques de ce type de systèmes de forage et d’excavation, et des expériences les plus récentes de construction de tunnels profonds dans le sous-sol marin", a déclaré la SEGECSA.