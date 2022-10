Quelle est l'importance de la puissance d'une voiture ? Disons que la réponse n'existe probablement pas, car les incurables amateurs de conduite sportive vous diront qu'elle est indispensable et qu'elle n'est jamais de trop, tandis que ceux qui cherchent à ne pas surconsommer préfèreront une puissance "suffisante" en fonction du type de voiture.

La puissance d'une voiture joue sur beaucoup d'aspects : l'agrément de conduite, la sécurité (dans certains cas) et l'aspect financier. Le rapport poids/puissance est l'élément principal à prendre en compte, bien au-delà de la puissance en elle-même, et c'est bien cet élément qui affecte aussi bien les performances que les consommations d'une voiture.

Les voitures les moins puissantes sont vendues en France et en Italie

Mais quelle est la puissance moyenne des voitures vendues en France ? Et qu'en est-il de celles vendues chez nos voisins européens ? Pour répondre à cette question, nous avons analysé les dernières données fournies par l'Agence européenne pour l'environnement (AEE) sur les nouvelles voitures immatriculées en 2021, aussi bien en matière d'émissions de CO 2 , que de cylindrée, de poids à vide et, bien sûr, de puissance.

Au niveau de la moyenne européenne, les voitures neuves immatriculées l'an dernier en Italie ont une puissance moyenne de 115 ch, la plus faible du continent. À la seconde place, nous retrouvons la France et la Grèce (118 ch), puis Malte (119 ch) et la Croatie (123 ch).

Ce résultat se justifie par le nombre de citadines vendues en France et en Italie, des modèles qui sont généralement positionnés dans la tranche de puissance la plus basse. En Italie, il y a un autre élément à vendre en compte, une taxe que nous n'avons pas en France (du moins, pas celle-ci) : la super-vignette qui limite considérablement la vente de voitures de plus de 185 kW (251 ch).

Paradoxalement, les voitures les plus puissantes sont vendues dans les pays nordiques, notamment en Norvège, qui arrive nettement en tête du classement avec une moyenne de 211 ch. C'est aussi parce que 65 % des ventes de voitures neuves dans ce pays sont des voitures électriques, des voitures dont la puissance est souvent supérieure, à segment équivalent, par rapport à celle d'un modèle thermique.

Puissance moyenne des voitures immatriculées en 2021

Italie : 115 ch France : 118 ch Grèce : 118 ch Malte : 119 ch Croatie : 123 ch Espagne : 130 ch Slovénie : 130 ch Roumanie : 130 ch Portugal : 132 ch Autriche : 136 ch Irlande : 137 ch Lituanie : 138 ch Slovaquie : 142 ch Finlande : 143 ch Pays-Bas : 144 ch Hongrie : 146 ch République tchèque : 146 ch Belgique : 147 ch Chypre : 148 ch Pologne : 148 ch Danemark : 151 ch Lettonie : 154 ch Bulgarie : 155 ch Estonie : 156 ch Allemagne : 158 ch Luxembourg : 168 ch Suède : 185 ch Islande : 193 ch Norvège : 211 ch

Émissions moyennes de CO 2 pays par pays

Examinons maintenant les chiffres relatifs aux émissions de CO 2 des voitures neuves, qui constituent l'objet principal de l'étude de l'AEE. Petite prémisse : le dioxyde de carbone qui est émis par des modèles thermiques n'est pas un polluant au sens strict du terme, mais il est le principal gaz à effet de serre responsable du réchauffement de la planète, c'est-à-dire du dangereux changement climatique provoqué par les activités humaines.

En Europe, le secteur des transports est responsable de 27,1 % du total des émissions de CO 2 dans l'atmosphère et plus de 60 % de ces émissions proviennent des voitures. L'Agence européenne pour l'environnement précise qu'en moyenne, les voitures immatriculées sur le Vieux Continent en 2021 émettront 114,7 g/km de CO 2 .

Dans le classement par pays, la France se situe dans la moyenne haute, à la neuvième place, avec une moyenne de 108,6 g/km. Le dernier du classement est Chypre, avec une moyenne de 145,8 g/km, tandis que le premier de la classe est, sans surprise, la Norvège, qui, grâce au grand nombre de voitures électriques vendues en 2021 (65 % au total), revendique une moyenne de 27,6 g/km de CO 2 émis en moyenne.

Émissions moyennes de CO 2 des voitures immatriculées en 2021

Norvège : 27,6 g/km Islande : 80,3 g/km Suède : 88,3 g/km Danemark : 92,6 g/km Pays-Bas : 95,1 g/km Finlande : 98,3 g/km Malte : 103,5 g/km Portugal : 107,1 g/km France : 108,6 g/km Irlande : 112,6 g/km Allemagne : 113,6 g/km Autriche : 116,2 g/km Belgique : 117,0 g/km Grèce : 119,7 g/km Luxembourg : 123,8 g/km Italie : 124,6 g/km Roumanie : 126,5 g/km Espagne : 126,8 g/km Croatie : 129,0 g/km Hongrie : 133,0 g/km Slovénie : 133,9 g/km Lituanie : 135,7 g/km République tchèque : 135,9 g/km Pologne : 136,2 g/km Slovaquie : 139,2 g/km Bulgarie : 139,8 g/km Lettonie : 142,5 g/km Estonie : 142,6 g/km Chypre : 145,8 g/km

Le classement par cylindrée

Le classement européen en fonction de la cylindrée du moteur, avec une moyenne continentale de 1 524 cm3, est également révélateur du type du parc automobile d'un pays. Les voitures dont le moteur est le plus petit sont plutôt celles vendues en Grèce (1 338 cm3) et à Malte (1 350 cm3). La France est cinquième avec une moyenne de 1 401 cm3.

Là encore, la Norvège se situe à l'autre bout de l'échelle, avec une cylindrée moyenne de 1 940 cm3, mais avec des ventes "thermiques" plutôt faibles puisque les voitures électriques ne possèdent pas de cylindrée à proprement parler.

Cylindrée moyenne des moteurs des voitures immatriculées en 2021

Grèce : 1 338 cm3 Malte : 1 350 cm3 Italie : 1 389 cm3 Portugal : 1 392 cm3 France : 1 401 cm3 Pays-Bas : 1 402 cm3 Croatie : 1 438 cm3 Slovénie: 1 441 cm3 Roumanie : 1 446 cm3 Espagne : 1 471 cm3 Danemark : 1 517 cm3 Belgique : 1 525 cm3 Lituanie : 1 543 cm3 Slovaquie : 1 554 cm3 République tchèque : 1 558 cm3 Chypre : 1 570 cm3 Irlande : 1 572 cm3 Hongrie : 1 575 cm3 Autriche : 1 576 cm3 Finlande : 1 598 cm3 Pologne : 1 611 cm3 Bulgarie : 1 652 cm3 Estonie : 1 669 cm3 Allemagne : 1 696 cm3 Lettonie : 1 705 cm3 Suède : 1 706 cm3 Luxembourg : 1 755 cm3 Islande : 1 796 cm3 Norvège : 1 940 cm3

La France, un pays de voitures légères

Avec une préférence pour les petites voitures, logiquement, la France n'est pas trop mal classée. L'Hexagone occupe la cinquième place, avec une moyenne de 1 393 kg par véhicule. Cette moyenne devrait en revanche grimper d'ici les prochaines années avec l'avènement de la voiture électrique.

La Norvège détient également le record de la voiture la plus lourde (1 961 kg), suivie, de manière assez surprenante, par Malte dont le poids moyen en ordre de marche est de 1 797 kg.

Poids à vide moyen des voitures immatriculées en 2021

Grèce : 1 325 kg Italie : 1 369 kg Croatie : 1 378 kg France : 1 393 kg Roumanie : 1 407 kg Portugal : 1 432 kg Espagne : 1 435 kg Lituanie : 1 443 kg Slovénie : 1 453 kg République tchèque : 1 472 kg Slovaquie : 1 478 kg Chypre : 1 481 kg Hongrie : 1,489 kg Pays-Bas : 1 491 kg Bulgarie : 1 500 kg Irlande : 1 504 kg Pologne : 1 520 kg Belgique : 1 524 kg Estonie : 1 531 kg Autriche : 1 542 kg Danemark : 1 577 kg Lettonie : 1 555 kg Allemagne : 1 577 kg Finlande : 1 585 kg Luxembourg : 1 599 kg Suède : 1 708 kg Islande : 1 796 kg Malte : 1 797 kg Norvège : 1 961 kg

Rapport poids/puissance : la France mal classée

Pour terminer, nous vous proposons un classement établi par nos soins concernant le rapport poids/puissance réalisé à partir des chiffres fournies par l'AEE. La moyenne est de 10,62 kg/ch en Europe.

Dans le classement ci-dessous, la France se classe parmi les pires en termes de rapport poids/puissance, avec 11,80 kg/ch. La Suède et la Norvège, en revanche, sont les meilleures, même si leurs voitures sont les plus lourdes.