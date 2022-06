Vous êtes-vous déjà demandé quelle était la voiture la plus vendue de tous les temps? Si c'est le cas, alors vous trouverez dans cet article la réponse à toutes vos questions, car nous vous avons regrouper les 25 modèles les plus vendus en plus de 130 ans d'histoire automobile.

Le classement se base sur les ventes réalisées jusqu'au début de l'année 2022 et est établi sur la base d'informations officielles fournies par les constructeurs et d'autres sources spécialisées dans les statistiques.

Ford Mustang : 10,4 millions

Toyota Camry : plus de 11 millions

Mazda Familia : 11,1 millions

Opel Astra : 11,2 millions

Mercedes Classe C : 11,5 millions

Oldsmobile Cutlass : 11,9 millions

Ford T : plus de 15 millions

Chrysler Minivan : 15,1 millions

Renault Clio : 15,4 millions

Ford Focus : 16,5 millions

Chevrolet Impala : 16,8 millions

BMW Série 3 : 16,8 millions

Honda Accord : 17,5 millions

Ford Escort : plus de 18 millions

Volkswagen Polo : 18,2 millions

Opel Corsa : 18,3 millions

Lada-Vaz Ziguli : Plus de 19 millions

Toyota Hilux : plus de 19 millions

Ford Fiesta : plus de 19 millions

Volkswagen Coccinelle : plus de 23 millions

Honda Civic : 27,5 millions

Volkswagen Passat : plus de 31 millions

Volkswagen Golf : plus de 36 millions

Ford F-Series : 40,1 millions

Toyota Corolla : 50,4 millions

Ford Mustang

10,4 millions

(1964 à aujourd'hui)

Ford Mustang (2022)

En tête de ce classement des voitures les plus vendues de tous les temps figure, à la 25ème place, l'une des voitures de sport les plus célèbres d'Amérique, la Ford Mustang, toujours produite aujourd'hui, qui a inauguré en quelque sorte la catégorie des "pony cars".

Ford Mustang (1964) Ford Mustang (1993)

La première Mustang a vu le jour en 1964, et après sept générations et une version électrique (la Mustang Mach-E), elle a dépassé les 10,4 millions de modèles vendues dans le monde, surtout aux États-Unis. C'est un record absolu pour une voiture de sport.

Toyota Camry

Plus de 11 millions

(1979 à aujourd'hui)

Toyota Camry (2020)

La Toyota Camry est un "classique" du constructeur japonais, vendue presque partout dans le monde, mais qui a rencontré un plus grand succès au Japon, en Amérique du Nord et en Australie, principalement pour les taxis et les flottes d'entreprise.

Toyota Celica Camry (1979) Toyota Camry (1998)

La voiture est née avec la Celica Camry de 1979 et, après douze générations, elle s'est écoulée à plus de 11 millions d'unités.

Mercedes Classe C

11,5 millions

(1993 à aujourd'hui)

Mercedes Classe C (2021)

Créée en 1993 pour remplacer la 190, la Mercedes Classe C est l'une des rares voitures haut de gamme de ce classement, produite à 11,5 millions d'unités à ce jour.

Mercedes Classe C (1993) Mercedes Classe C break (2008)

Avec cinq générations différentes et des carrosseries déclinées en berline, break, coupé et cabriolet, la Classe C a gagné le titre de Mercedes la plus vendue de tous les temps.

Mazda Familia

11,1 millions

(1963 à 2003)

Mazda Familia S-Wagon (2002)

Avec 11,1 millions d'unités vendues, la Mazda Familia, connue en Europe sous le nom de Mazda 323, est la compacte japonaise qui a ouvert la voie à la Mazda3.

Mazda Familia Van (1963) Mazda Familia GT-R 4WD (1993)

En 40 ans et neuf générations, elle a été une berline à 3, 4 et 5 portes, mais aussi une voiture familiale à 3 et 5 portes, un coupé, une camionnette et un pick-up. Elle a fait carrière notamment en Amérique, en Asie et en Océanie et même sous le logo Ford pour certains marchés.

Opel Astra

11,2 millions

(1991 à aujourd'hui)

Opel Astra (2022)

Héritière de la Kadett, l'Opel Astra a séduit 11,2 millions de conducteurs de 1991 à aujourd'hui. Elle est également vendue dans l'autre moitié du monde sous les marques Vauxhall, Holden, Chevrolet et Buick.

Opel Astra (1991) Opel Astra break (2007)

Six générations différentes et plusieurs types de carrosserie (berline 4 portes, 5 portes, familiale, coupé et cabriolet) sont les fondations d'un succès qui se poursuit encore aujourd'hui à l'ère de l'électrification.

Oldsmobile Cutlass

11,9 millions

(1960 à 1999)

Oldsmobile Cutlass (1996)

Totalement inconnue en Europe, mais très populaire aux États-Unis, la famille Oldsmobile Cutlass a été ce que l'on appelle un "modèle à volume" en Amérique dans les années 1960 et 1970. C'est ensuite devenu une marque à part entière.

Oldsmobile Cutlass (1960) Oldsmobile Cutlass (1976)

Entre 1960 et 1999, à travers six générations distinctes, la Cutlass s'est déclinée en berline quatre portes, deux portes, coupé, cabriolet et break pour atteindre 11,9 millions d'unités vendues. En 1977, elle était la voiture la plus vendue aux États-Unis avec plus de 630 000 immatriculations.

Opel Corsa

Plus de 14 millions

(1982 à aujourd'hui)

Opel Corsa (2019)

En quarante ans et six générations différentes, l'Opel Corsa, qui était également vendue à l'autre bout du monde sous les marques Vauxhall, Holden et Chevrolet, a connu un sacré succès : plus de 14 millions d'unités vendues.

Opel Corsa (1982) Opel Corsa (2000)

La petite voiture, qui se présente sous la forme d'une citadine à 3 ou 5 portes, d'une berline à 2 ou 4 portes et d'un break, est un best-seller depuis 1982, notamment en Europe et en Amérique du Sud, mais aussi en Chine et dans plusieurs autres pays asiatiques.

Ford Modèle T

Plus de 15 millions

(1908 à 1927)

Ford Modèle T Roadster (1927)

La "plus vieille" voiture de cette liste a plus de 100 ans, est née en 1908, et a écrit l'une des pages les plus importantes de l'histoire automobile. Nous parlons bien évidemment de la Ford Model T, la première voiture construite sur une chaîne de montage qui, en un peu moins de vingt ans, a établi un record inégalé : plus de 15 millions d'unités vendues dans le monde.

Ford Model T Touring (1909) Ford Model T Coupé (1920)

La Ford T était le symbole de l'automobile de masse américaine, simple et économique, et produite en versions 2, 5 et 7 places, presque toujours recouvert d'un indispensable toit en toile et peint en noir.

Chrysler Minivan

15,1 millions

(1983 à aujourd'hui)

Chrysler Pacifica (2020)

C'est la poule aux œufs d'or de la marque Chrysler et elle s'appelle le Minivan. Cette longue lignée de grands monospaces qui, à partir de 1983 et jusqu'à aujourd'hui, a conquis les clients à la recherche espace et praticité.

Dodge Caravan (1984) Chrysler Voyager (1995)

Également connue sous les noms de Chrysler Voyager, Pacifica, Town & Country et Dodge Caravan, il s'est vendu à 15,1 millions d'unités. C'est moins connu, mais ce modèle a aussi été commercialisé sous les marques Lancia, Volkswagen, Plymouth et RAM.

Renault Clio

15,4 millions

(1990 à aujourd'hui)

Renault Clio (2019)

C'est l'une des voitures les plus répandues en Europe et en Amérique du sud: la Renault Clio, un modèle de segment B qui a réussi à dépasser la popularité de sa prédécesseur, la Renault 5.

Renault Clio (1990) Renault Clio (2001)

Depuis 1990, 15,4 millions de Clio ont été vendues dans le monde, en versions 3 et 5 portes, berline 4 portes et break.

Ford Focus

16,5 millions

(1998 à aujourd'hui)

Ford Focus Active Wagon (2022)

Depuis 1998, la Ford Focus s'est avérée être l'une des voitures les plus populaires au monde, avec 16,5 millions d'unités vendues en un peu plus de deux décennies et quatre générations.

Ford Focus (1998) Ford Focus RS (2009)

Commercialisée en tant que compacte à 3, 4 ou 5 portes, ainsi qu'en tant que familiale et coupé-cabriolet, la Focus a également été une véritable voiture de sport grâce à ses versions ST et RS. L'Europe et la Chine restent ses principaux marchés, mais elle a également connu un certain succès aux États-Unis.

Chevrolet Impala

16,8 millions

(1957 à 2020)

Chevrolet Impala (2013)

En Europe, la Chevrolet Impala n'a jamais été importée, mais en Amérique du Nord, elle a été l'une des berlines les plus populaires du 20ème siècle.

Chevrolet Bel Air Impala (1957) Chevrolet Impala (1999)

Il y a eu dix générations différentes de la Chevrolet Impala, totalisant quelque 16,8 millions de modèles vendus de 1957 à 2020, année de son retrait du marché imposé par l'émergeance des SUV.

BMW Série 3

16,8 millions

(1975 à aujourd'hui)

BMW Série 3 Touring (2022)

Avec 16,8 millions de voitures vendues, la BMW Série 3 mérite le titre de voiture haut de gamme la plus vendue. Elle a connu plusieurs évolutions depuis 1975 et sept générations différentes jusqu'à aujourd'hui.

BMW Serie 3 (1975) BMW Serie 3 Coupé (1999)

D'abord berline dotée de 2 portes, la BMW Série 3 a surtout été une berline 4 portes, mais aussi une berline-coupé, un break, un coupé et un cabriolet. Elle détient également le titre de BMW la plus vendue de tous les temps.

Honda Accord

17,5 millions

(1976 à aujourd'hui)

Honda Accord (2020)

La Honda Accord a atteint le cap des 17,5 millions d'unités vendues dans le monde grâce à un énorme succès en Amérique.

Honda Accord (1976) Honda Accord (1998)

Après dix générations, la Honda Accord, qui s'est également transformée en coupé et en break au cours de sa carrière, est désormais fabriquée au sein de cinq pays différents.

Volkswagen Polo

Plus de 18 millions

(1975 à aujourd'hui)

Volkswagen Polo (2021)

La Volkswagen Polo, née en 1975 comme petite sœur de la Golf, a bien joué son rôle et s'est vendue à plus de 18 millions d'unités.

Volkswagen Polo (1975) Volkswagen Polo (1994)

Depuis lors, il y a eu six générations différentes, toutes capables de séduire la majorité des clients, de la citadines dotées de 3 ou 5 portes, au petit break 3 et 5 portes, à la berline 4 portes et à la version GTI pour les plus sportifs.

Ford Escort

Plus de 18 millions

(1968 à 2003)

Ford Escort RS Cosworth (1992)

La Ford Escort a eu plusieurs carrières, de la plus célèbre version européenne produite au Royaume-Uni à la moins connue Escort américaine.

Ford Escort (1968) Ford Escort Cabriolet (1983)

De 1968 à 2003, elle a totalisé plus de 18 millions d'unités produites (berline 2 ou 4 portes, familiale 2 portes, berlines 5 portes, familiale 5 portes, cabriolet et coupé) et a même remporté plusieurs grandes courses du championnat du monde des rallyes, notamment avec la célèbre version Escort RS Cosworth. Aujourd'hui, elle est encore fabriquée en Chine.

Plus de 19 millions

(1970 à aujourd'hui)

Lada-Vaz Ziguli 2107 (2006)

La Lada-Vaz Ziguli, également connue sous le nom de Lada Riva et avec toutes les abréviations des différentes versions de 2101 à VIS 2345, est la voiture qui a propulsé l'ancienne Union soviétique, de 1970 à 2012.

Lada-Vaz Ziguli 2101 (1970) Lada-Vaz Ziguli 2102 (1977)

Plus de 19 millions de Ziguli ont été produits en 52 ans dans des usines en Russie, en Ukraine, au Kazakhstan et en Égypte, tous dérivés de la Fiat 124 de 1966. Sa popularité et sa conception "à l'ancienne" en font l'une des voitures les plus robustes au monde.

Toyota Hilux

Plus de 19 millions

(1968 à aujourd'hui)

Toyota Hilux (2022)

De 1968 à aujourd'hui, le Toyota Hilux a réussi à gagner sa place parmi les pick-ups les plus célèbres au monde, ou du moins en dehors des États-Unis.

Toyota Hilux (1968) Toyota Hilux (1991)

Ses ventes ont dépassé les 19 millions d'unités et sa production dans plusieurs pays d'Asie et d'Amérique du Sud a permis à Toyota d'en faire huit générations différentes.

Ford Fiesta

Plus de 19 millions

(1976 à aujourd'hui)

Ford Fiesta (2021)

46ans et sept générations différentes ont fait de la Ford Fiesta le deuxième modèle le plus vendu de la marque américaine et certainement le premier en Europe, avec un total de plus de 19 millions d'unités vendues.

Ford Fiesta (1976) Ford Fiesta (1995)

De 1976 à aujourd'hui, la Fiesta a beaucoup évolué, en restant toujours fidèle au concept de citadine à quatre ou cinq portes. Aujourd'hui, elle est également produite en Allemagne avec un moteur hybride et une version ST de 200 ch.

Volkswagen Coccinelle

Plus de 23 millions

(1938 à 2019)

Volkswagen Beetle (2016)

L'histoire de la Volkswagen Beetle, également connue sous le nom de Coccinelle, est pourvue de trois générations distinctes qui, mises bout à bout, ont totalisé plus de 23 millions de ventes.

Volkswagen Maggiolino (1938) Volkswagen New Beetle (1998)

La première génération date de 1938 et est "l'enfant du génie de Ferdinand Porsche". Elle a donné naissance à la marque et au groupe Volkswagen, atteignant le chiffre incroyable de 21,5 millions de véhicules vendus jusqu'à 2003 et devenant ainsi par la même occasion la plateforme ayant la plus longue durée de vie. La New Beetle produite de 1997 à 2011 a renouvelé le succès d'une voiture qui semblait éternelle, tandis que la troisième génération (2011-2019) a connu un succès plus mitigé.

Honda Civic

27,5 millions

(1972 à aujourd'hui)

Honda Civic (2022)

Dix générations différentes, il n'y a pas beaucoup de voitures qui y sont parvenues, mais la Honda Civic y est arrivée au cours d'une carrière ininterrompue de cinquante ans qui a débuté en 1972.

Honda Civic (1972) Honda Civic (1991)

La Civic a également été la première voiture de la marque Honda à connaître un grand succès, notamment à l'étranger. Elle s'est vendue à ce jour à 27,5 millions d'unités. Au cours de son évolution, la Civic a été une berline à 2, 3, 4 et 5 portes, ainsi qu'un coupé et un break et une voiture de sport avec la légendaire Civic Type R.

Volkswagen Passat

Plus de 31 millions

(1973 à aujourd'hui)

Volkswagen Passat break (2019)

La Volkswagen Passat occupe une étonnante quatrième place dans ce classement, avec plus de 31 millions d'unités vendues. Un résultat tout à fait remarquable pour une berline.

Volkswagen Passat (1973) Volkswagen Passat Variant (1997)

L'espace, la polyvalence et les motorisations des six générations différentes ont fait son succès depuis 1973, aidé par des versions spécifiques pour la Chine et l'Amérique du Nord, qui se sont très bien vendues ces dernières années.

Volkswagen Golf

Plus de 36 millions

(1974 à aujourd'hui)

Volkswagen Golf (2020)

Une troisième place bien méritée pour la Volkswagen Golf, la compacte la plus populaire en Europe et depuis longtemps aussi aux États-Unis, qui a réussi à dépasser le cap des 36 millions d'unités vendues depuis 1974.

Volkswagen Golf (1974) Volkswagen Golf (1997)

Huit générations se sont écoulées depuis la première Golf conçue par Giugiaro, avec des carrosseries à trois et cinq portes, des familiales et des cabriolets. La Volkswagen Golf a contribué à la popularité des voitures diesels, du moins jusqu'au scandale du Dieselgate.

Ford F-Series

40,1 millions

(1947 à aujourd'hui)

Ford F-150 Raptor (2021)

La Ford F-Series est une gamme de pick-up qui s'est vendu à 40,1 millions d'unités depuis 1947, presque toutes aux États-Unis et au Canada, ce qui en fait la deuxième voiture la plus vendue de tous les temps. Aux États-Unis, le F-Series est en tête du classement des ventes depuis 1981.

Ford F-1 (1952) Ford F-150 (1992)

Le modèle le plus populaire est le Ford F-150, qui en est à sa quatorzième génération, disponible avec des moteurs essence V6 et V8 pouvant atteindre jusqu'à 462 ch. Il y a même désormais une version électrique avec le F-150 Lighting de 588 ch.

Toyota Corolla

50,4 millions

(1966 à aujourd'hui)

Toyota Corolla (2022)

La voiture la plus vendue de tous les temps est la Toyota Corolla, une voiture compacte et populaire conçue pour un marché mondial qui a conquis 50,4 millions de clinonducteurs dans le monde entier, mais principalement au Japon, aux États-Unis et en Chine, depuis 1966.

Toyota Corolla (1966) Toyota Corolla (1997)

En Europe, elle est vendue depuis 1995 à la fois sous son nom d'origine et sous le nom de Toyota Auris. Depuis plus de vingt ans, elle remporte chaque année le titre de voiture la plus vendue au monde.