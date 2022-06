L'Allemagne prend également position concernant l'arrêt des ventes de voitures à moteur essence et diesel en Europe à partir de 2035. Et il semblerait qu'outre-Rhin, on ne partage pas à 100 % la décision actée récemment par l'Union européenne.

Le gouvernement allemand, par la voix de son ministre des Finances Christian Lindner, déclare qu'il ne se conformera pas aux plans de l'Union européenne concernant l'interdiction des ventes de voitures thermiques prévue dans 13 ans.

Oui à l'électricité, non à l'interdiction du thermique

Dans un discours prononcé hier au BDI (Bundesverband der Deutschen Industrie), l'association des industriels allemands, Christian Lindner a déclaré qu'il y aura encore plusieurs marchés de niche où les moteurs thermiques auront de l'intérêt. Il a explicitement ajouté que la décision du Parlement européen était erronée et que le gouvernement allemand était aujourd'hui en désaccord avec la législation européenne.

Christian Linder, qui est membre du parti libéral-démocrate allemand, actuellement majoritaire avec le SPD et les Verts, a également déclaré que l'Allemagne continuera à jouer un rôle majeur dans la transition énergétique et dans le développement de la mobilité électrique.

Une décision sera prise à l'automne

L'Allemagne justifie son propos en précisant qu'il y aura des régions du monde où la mobilité électrique ne pourra pas être introduite en 2035, mais bien plus tardivement. Une interdiction de la vente totale de moteurs thermiques en Europe pourrait ainsi inciter les constructeurs à cesser de développer ces types de groupes motopropulseurs, qui pourraient être utiles ailleurs. Le groupe Volkswagen a déjà annoncé sa stratégie sur ce point notamment.

Le processus d'approbation finale de la loi approuvée par le Parlement européen est encore long, avec de nouvelles étapes de discussion d'abord entre les commissions compétentes du Parlement européen, puis entre le Conseil européen, la Commission et le Parlement. La décision finale sera prise à l'automne.