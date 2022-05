La Mercedes 300 SLR fait parler d'elle. Elle a été vendue aux enchères pour 135 millions d'euros, établissant un nouveau record mondial de la voiture la plus chère de tous les temps.

Cependant, la voiture de course de 1955 de Mercedes-Benz, qui vaut presque autant qu'une œuvre de Léonard de Vinci, n'est pas le seul chef-d'œuvre sur roues à avoir été vendu pour plusieurs millions d'euros. En effet, au cours des 30 dernières années, plusieurs Ferrari, Bugatti et Aston Martin sont devenues de véritables "Mona Lisa" motorisées.

Découvrons donc quelles sont les voitures les plus chères de tous les temps, mais avec une spécificité. Nous avons converti leur prix d'origine à leur valeur actuelle en tenant compte de l'inflation. Par exemple, et en utilisant le convertisseur de l'INSEE, l'équivalent de 5000 euros en 1992 vaut aujourd'hui 7452 euros. Préparez-vous à quelques surprises intéressantes !

Mercedes 300 SLR "Coupé Uhlenhaut" (1955) - 135 millions d'euros Ferrari 250 GTO (1963) - 76,8 millions d'euros Bugatti Type 57SC Atlantic (1936) - 50,5 millions d'euros Bugatti Type 41 Royale (1932) - 33 millions d'euros Mercedes W196R (1954) - 28,2 millions d'euros Aston Martin DBR1 (1956) - 25,3 millions d'euros Jaguar D-Type (1955) - 25,0 millions d'euros Rolls-Royce Boat Tail (2021) - 24,4 millions d'euros Duesenberg SSJ (1935) - 24,1 millions d'euros Alfa Romeo 8C 2900B Lungo Spider (1939) - 22,7 millions d'euros Pagani Zonda HP Barchetta - 22,7 millions d'euros McLaren F1 "LM-Specification" (1994) - 21,3 millions d'euros Porsche 917K (1970) - 15,8 millions d'euros



13. Porsche 917K (1970) - 15,8 millions d'euros

Porsche 917K

Commençons par l'exemplaire le moins cher de cette liste de voitures, la Porsche 917K de 1970, également utilisée dans le célèbre film Le Mans avec Steve McQueen.

Le bolide 12 cylindres de plus de 600 ch avec l'emblématique livrée Gulf ont été vendus en 2017 par Gooding & Company pour 14,0 millions de dollars, un chiffre qui actualisé à aujourd'hui sur la base de l'inflation du dollar correspond à 15,8 millions d'euros.

12. McLaren F1 "LM-Specification" (1994) - 21,3 millions d'euros

McLaren F1 "LM-Specification" (spécifications)

En montant dans les prix, nous trouvons la voiture la plus chère des années 1990, la McLaren F1 'LM-Specification' vendue par RM Sotheby's en 2019 pour 19,8 millions de dollars, ce qui se vaut aujourd'hui 21,3 millions d'euros.

Ce montant, déboursé pour l'une des deux seules F1 de route officiellement produites selon les spécifications GTR avec un moteur de 680 ch, est également le plus élevé jamais payé pour une McLaren.

11. Pagani Zonda HP Barchetta - 22,7 millions d'euros

Pagani Zonda HP Barchetta

Avec la Pagani Zonda HP Barchetta, nous entrons dans le domaine des hypercars modernes, produite en seulement trois exemplaires, dont l'un se trouve dans la collection privée d'Horacio Pagani.

Le prix de cette bête à toit ouvert en fibre de carbone équipée d'un moteur V12 7.3 L développant 800 ch et 850 Nm n'a pas été officiellement déclaré, mais les estimations de 2017 parlaient d'un prix compris entre 15 et 20 millions d'euros. Avec ces prix, cela signifie que sa valeur actuelle est de l'ordre de 22,7 millions d'euros.

10. Alfa Romeo 8C 2900B Lungo Spider (1939) - 22,7 millions d'euros

Alfa Romeo 8C 2900B Lungo Spider

Le deuxième modèle italien de cette prestigieuse liste est également la première et la seule Alfa Romeo présente. Il s'agit de la spectaculaire Alfa Romeo 8C 2900B Lungo Spider de 1939 que RM Sotheby's a vendue en 2016 pour 19,8 millions de dollars.

Ce chiffre, actualisé en 2022 et au taux de change actuel, se traduit par un prix impressionnant de 22,7 millions d'euros, justifié également par le fait qu'il s'agit de l'un des 12 exemplaires survivants du Spider équipé du puissant huit cylindres en ligne de 2,9 litres et 180 chevaux avec compresseur.

9. Duesenberg SSJ (1935) - 24,1 millions d'euros

Duesemberg SSJ

C'est presque une anomalie dans un monde dominé par les voitures européennes est l'américaine. Il s'agit de la Duesenberg SSJ de 1935 que Gooding & Company, en 2018, a vendu aux enchères pour 22 millions de dollars, soit 24,1 millions d'euros aujourd'hui.

Nous parlons évidemment d'une rareté absolue, l'un des deux roadsters à empattement court produits et ayant appartenu à l'acteur Gary Cooper. Le moteur 6.9 straight-eight avec Supercharger était capable de développer près de 400 ch et le poussait à plus de 225 km/h - pas mal pour les années 30 !

8. Rolls-Royce Boat Tail (2021) - 24,4 millions d'euros

Rolls-Royce Boat Tail

Et voici la voiture la plus précieuse et la plus chère du troisième millénaire, la Rolls-Royce Boat Tail dévoilée à la Villa d'Este en 2021 et 2022 et produite en trois exemplaires coûtants environ 28 millions de dollars, soit 24,4 millions d'euros en 2022.

Cette version artisanale de la Phantom décapotable s'inspire du monde nautique et présente des finitions si exclusives que les décorations personnalisées et les options supplémentaires pourraient faire grimper son prix encore plus haut. Des rumeurs non confirmées suggèrent que le premier a été acheté par le couple Beyoncé et Jay-Z.

7. Jaguar D-Type (1955) - 25,0 millions d'euros

Jaguar D-Type

Une victoire aux 24 heures du Mans en 1956 a valu à la légendaire Jaguar D-Type un prix de 21,7 millions de dollars, déboursé en 2016 lors d'une vente aux enchères de RM Sotheby's.

Cela se traduit aujourd'hui par un prix réduit de 25 millions d'euros. Cette voiture est dotée d'un moteur six cylindres en ligne produisant plus de 250 ch.

6. Aston Martin DBR1 (1956) - 25,3 millions d'euros

Aston Martin DBR1

Un morceau d'histoire du sport automobile ne peut avoir qu'une valeur élevée. C'est le cas de cette Aston Martin DBR1, une biplace britannique de 1956 pilotée par Stirling Moss et Jack Brabham.

En 2017, la maison de vente aux enchères RM Sotheby's l'a vendue pour 22,5 millions de dollars, soit l'équivalent de 25,3 millions d'euros aujourd'hui. Son moteur à six cylindres en ligne développe une belle puissance de 305 ch.

5. Mercedes W196R (1954) - 28,2 millions d'euros

Mercedes W196R

Si l'on parle de voitures de course légendaires, une place de choix revient à la Mercedes W196R de 1954, la monoplace de Formule 1 qui a remporté deux grands prix sous la conduite de Juan Manuel Fangio.

En 2013, Bonhams a vendu l'une des "Flèches d'argent" les plus précieuses pour 19,6 millions de livres sterling, soit 28,2 millions d'euros aujourd'hui.

4. Bugatti Type 41 Royale (1932) - 33 millions d'euros

Bugatti Type 41 Royale

La Bugatti Type 41 Royale des années 30 a toujours été la voiture des rois et l'expression ultime du génie d'Ettore Bugatti. C'est pourquoi elle a également une grande valeur. Un exemplaire a été vendu à titre privé en 1990 pour 10 millions d'euros, soit l'équivalent actuel de 28,5 millions d'euros.

Mais le montant le plus élevé payé pour une Royale, qui n'a jamais été officiellement confirmé, serait d'environ 20 millions d'euros payés par le groupe Volkswagen pour le "Coupé de ville Binder", soit 33 millions d'euros aujourd'hui.

3. Bugatti Type 57SC Atlantic (1936) - 50,5 millions d'euros

Bugatti Type 57SC Atlantic

Pour rester dans le monde Bugatti, nous trouvons la fabuleuse Type 57SC Atlantic de 1936, sœur de la Voiture Noire disparue qui pourrait valoir plus de 100 millions d'euros aujourd'hui.

En 2010, Gooding & Company a vendu la Bugatti Type 57SC Atlantic dans une spectaculaire couleur bleu métallique lors de négociations privées pour un montant compris entre 30 et 40 millions de dollars, soit 37,9-50,5 millions d'euros aujourd'hui.

2. Ferrari 250 GTO (1963) - 76,8 millions d'euros

Ferrari 250 GTO

La Ferrari 250 GTO s'est échangée pendant plus de trente ans contre des millions de dollars (principalement entre particuliers) et a établi plusieurs records absolus. L'une des voitures de course les plus connues et les plus réussies de tous les temps (châssis 3909GT) a déjà été vendue à titre privé en 1989 pour 13,3 millions de dollars (29,5 millions d'euros), mais les prix n'ont cessé d'augmenter jusqu'à ce jour.

La Ferrari 250 GTO avec le châssis 5095GT a été vendue en 2008 pour 20 millions de dollars (33,5 millions d'euros actualisés), la 5111GT a atteint 52 millions d'euros en 2013 (61,5 millions d'euros) et le sommet a été atteint en 2018 avec le châssis 4153GT vendu à un prix record de 70 millions de dollars (76,8 millions d'euros actualisés).

1. Mercedes 300 SLR "Coupé Uhlenhaut" (1955) - 135 millions d'euros

Mercedes-Benz 300 SLR

La Mercedes 300 SLR "Uhlenhaut Coupé" de 1955 est un véritable chef-d'œuvre du sport automobile transformé en un coupé qui est aussi la voiture de route la plus rapide de son époque, avec plus de 290 km/h en vitesse de pointe.

L'un des deux exemplaires équipés du fabuleux moteur à huit cylindres en ligne de 3 litres et 310 ch a été vendu le 5 mai 2022 lors d'une vente aux enchères restreinte organisée par Mercedes et RM Sotheby's pour la somme record de 135 millions d'euros, soit le montant le plus élevé jamais payé officiellement pour une voiture.